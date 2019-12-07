تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة أحداث مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة اليرموك الفضائية وهي من القنوات المهمة التي قد تم تأسيسها في عام 2012 وقناة اليرموك الفضائية هي قناة أردنية تقدم الكثير من المسلسلات الشيقة مثل المسلسلات التركية المترجمة بالإضافة إلى وجود البرامج الثقافية والترفيهية، وكذلك تقدم أجدد حلقات مسلسل المؤسس عثمان، وهذا التردد على القمر الصناعي نايل سات لكل من يبحث عنه من متابعين القناة في كل مكان وحتى يستطيعوا متابعة كل ما تقدمه قناة اليرموك من جديد.

تردد قناة اليرموك الفضائية

فقد أصبح الإقبال كبير على قناة اليرموك الفضائية وذلك لأنها من أهم القنوات العربية والتي تعرض أحدث المسلسلات التركية وهي مترجمة، وقناة اليرموك الفضائية كانت أول قناة عربية تأخذ حقوق بث المسلسل التركي المؤسس عثمان والتي تذيعه على شاشتها كل خميس من كل أسبوع ثم يعاد مرة أخرى يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، وقد استطاعت قناة اليرموك الفضائية أن تنجح في أن تجذب إليها العديد من المشاهدين وهي تعمل على مدار اليوم كله ومجاناً على القمر نايل سات.

تردد قناة اليرموك الفضائية

وهذا هو التردد الجديد لقناة اليرموك الفضائية الجديد:

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

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معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

القمر الصناعي: النايل سات

قناة اليرموك الفضائية تعرض أيضا بالإضافة إلى مسلسل المؤسس عثمان الكثير من البرامج الإخبارية والبرامج المتنوعة والتي وصلت إلى متابعة من المشاهدين بنسبة عالية، وتذيع القناة أيضا البرامج الثقافية مثل برنامج دنيا ودين وبرنامج بلدي وبرنامج هاشتاج.