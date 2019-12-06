تردد قناة عمان تي في الأردنية الجديدة AmmanTV ديسمبر 2019 الآن برنامج الرؤى والأحلام على نايل سات

تردد قناة عمان تي AmmanTV تميز بما تقدمه من برامح ومحتوى راع استطاع أن يجذب قاعدة جماهيرية واسعة على امتداد الوطن العربي من مشرقة لمغربه، وأصبح البحث متنامي على تردد القناة بسائر البلدان العربية، لذلك قررنا إعداد هذا التقرير والخاص بتردد قناة عمان تي في AmmanTV حتى نجعل التردد بين أيدي متابعينا ونوفر عليهم عناء البحث على المواقع الإلكترونية والتي في أحيان كثيرة تنشر معلومات غير صحيحة أو منقوصة.

وتعتبر قناة عمان تي في AmmanTV من أهم قنوات التلفزيون الأردني، وذلك لما تتميز به من محتوى جذاب يهم كافة شرائج المجتمع الأردني وكافة الفئات العمرية، ولم يقتصر مشاهدة ومتابعة القناة على الشعب الأردني فقط، بل امتد وذاع صيت قناة AmmanTV لسائر البلدان العربية، وأصبحت للقناة قاعدة جماهيرية ممتدة بامتداد الوطن العربي الكبير، فمحتوى القناة متنوع ما بين برامج شيقة، ومسلسلات جديدة متميزة، وغيرها من البرامج الحوارية، كما تميزت القناة بفريق عمل رائع استطاع أن يجذب مشاهدين كثر، كما تتميز القناة بمساحة لا بأس بها من البرامج الدينية الهادفة والمتبعة المنهج الوسطي الصحيح للإسلام.

تردد قناة عمان تي في الجديد amman tv على نايل سات

رابط البث المباشر عمان تي في شاهدنا وقتما تريد: ammantv.net تردد قناة عمان تي في ammantv الصفحة الرسمية على الفيس بوك

أعلنت قناة عمان تي في من خلال موقعها الرسمي عن ترددها الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات، فمن خلال الجدول التالي يمكن تحميل قناة عمان تي في بكل سهولة ويسر.

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اسم القناة تردد القناة الاستقطاب الترميز تقنية البث الحزمة amman tv 10930 أفقي 27500 sd العامة

كما يمكن مشاهدة ما فاتكم من خلال الرابط السابق ذكره ammantv.net فمن خلال هذا الرابط يمكن مشاهدة ما فاتكم لمدة 4 ساعات سابقة.

ومن الجدير بالذكر إضافة لما سبق أن قناة عمان تي تقدم العديد والعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وذلك من خلال مسلسلات متميزة من خلال شاشتها،كما تقدم القناة العديد من البرامج التي وجدت رواجاً كبيرا لدى مشاهدي ومتابعي القناة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

برنامج همك همي

برنامج صح الصح

برنامج صيام الروح

البرنامج الاقتصادي المؤشر

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كما تقدم القناة الكثير والكثير من برامج الأسرة والمرأة والطفل، لذلك يحرص الكثيرين على مشاهدة ومتابعة القناة، فقد أصبحت قناة عمان تي في القناة المفضلة لدى الكثير من المشاهدين بالوطن العربي، فالقناة تحرص على عرض إعلام شامل وهادف ومتنوع من أخبار محلية وعالمية والأعمال الفنية والبرامج الترفيهية والسياسية والاقتصادية والدينية وغيره.