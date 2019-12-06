تردد قناة مساواة Musawa channel الفلسطينية الجديد تحديث “ديسمبر 2019” على القمر نايل سات...

تردد قناة مساواة الفلسطينية بدأ بثها الفعلي في شهر يونيو 2015 وانطلقت قناة مساواة على القمر نايل سات، وهي قناة فلسطينية تسعى لجعل الشعب الفلسطيني على قدم المساواة مع شعوب العالم من حيث الحقوق والحريات، هذا وقد انتشرت قناة مساواة انتشاراً واسعاً وأصبحت في فترة وجيزة أن يكون لها مكانة مرموقة بفضل ما تقدمة من محتوى جاد ومتميز، فيتنوع محتوى القناة ما بين الأخبار والاقتصاد والبرامج الاجتماعية، والدينية، وكذلك تهنك القناة بالجانب الترفيهي من خلال ما تقدمه من أعمال درامية متميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة مساواة تبث محتواها المتميز من خلال القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات، ولم يقتصر مشاهدة القناة على أبناء الشعب الفلسطيني فقط، بل يشاهدها شعوب الدول العربية من الخليج إلى المحيط، كما تعتبر قناة مساواة همزة وصل بين الفلسطينيين المقيمين بالداخل والخارج، وقد تابع برامجها الكثير من المشاهدين ليس في دولة فلسطين فقط، ولكن في العديد من الدول العربية، هذا ودائما ما تتعرض القناة للإيقاف من جانب المحتل الصهيوني.

Musawa تردد قناة مساواة الفلسطينية على نايل سات عرب سات

ومن أشهر برامج قناة مساواة الفلسطينية برنامج المحتوى وبرنامج مراسلون وغيرها من البرامج المتميزة التي تجذب المشاهد العربي أينما، تهتم قناة مساواة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سواء كانت المحلية أو العربية، ومن أسباب سرعة انتشار القناة وتكوينها قاعدة جماهيرية عريضة، المحتوى المتميز الذي يناسب جميع الشرائح المجتمعية، والفئات العمرية المختلفة.

تردد قناة مساواة على النايل سات

قناة مساواة موجودة على قمر النايل سات من خلال تردد واحد فقط، والقناة متاحة في الحزمة العامة للقمر، يمكنكم الآن متابعة القناة بعد تنزيل التردد الالي :

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التردد : 12645 .

الاستقطاب : أفقي H.

الترميز : 27500.

اسم القناة على قمر النايل سات : musawa.

تردد قناة مساواة على عرب سات بدر 6

التردد 11958

الاستقطاب: أفقي H

الترميز : 27500.

معامل التصحيح: 5/6

برامج المحتوى على قناة مساواة الفلسطينية

المحتوى هو برنامج أسبوعي يرصد أبرز القضايا المُجتمعيّة، السياسيّة والترفيهية التي شغلت الرأي العام ونُشطاء الشبكة الإلكترونية في المجتمع العربي في الدّاخل، يبُث البرنامج مساء كل إثنين، 21:30 عبر شاشة قناة مساواة الفضائية.

برنامج مراسلون على تردد قناة المساواة الفلسطينية

مراسلون هو برنامج أسبوعي لنقل القصص والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المميزة في البلاد من خلال صوت مراسلينا وعدسة طواقمنا في الميدان. تقدمه: نسرين إبراهيم أبو غوش، يأتيكم كل احد الساعة 18:30 بتوقيت القدس والإعادة أيام الاثنين والأربعاء الساعة 21:30 والخميس الساعة 18:30 بتوقيت القدس على شاشة قناة مساواة الفضائية.

تردد قناة مساواة وأهم روابط مشاهد البث الحي لقناة مساواة الفضائية

أعزائنا مشاهدي فناة مساواة الفلسطينية، نعدكم بالتحديث الدائم لهذا التقرير عن قناة مساواة، وذلك بإضافة كل جديد أو أي تغير قد يحدث لترددات قناة مساواة، وأيضا في حال سألتم عن تردد أي قناة أخرى، يمكنكم ترك تعليق باسم القناة وسنجيبكم بالتردد على الفور.