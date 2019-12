تردد قناة mbc 2 والاستمتاع بمتابعة أفضل واجمل أفلام أجنبية جديدة وقديمة: قناة mbc 2 من أهم القنوات على شبكة إم بي سي وتجذب نشبة عالية من المشاهدين على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، والقناة تتبع المملكة العربية السعودية وقد تم إطلاقها في عام 2003 ومنذ هذا التاريخ والقناة تقدم أجمل الأفلام الأجنبية التي استحوذت على قلوب المشاهدين من محبي الدراما الأجنبية بكل أنواعها، وهي أفلام مترجمة حتى يتمكن الجميع من مشاهدتها.

تردد قناة mbc 2

نقدم لكم تردد قناة mbc 2 لمتابعة خريطة الأفلام الجديدة في العام الجديد 2020 والذي تفاجئنا القناة فيه بعدة أفلام جديدة من هوليوود إلى الشاشة مباشرة، والجميع يتابع هذه القناة من أجل التمتع بتلك الأفلام المتنوعة.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 11938 (V) 27500 – 3/4 SD مجاني 7.0°W نايل سات 12015 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 26.0°E عرب سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 26.0°E عرب سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD مجاني 52.5°E Yahsat 1A 11785 (H) 27500 – 5/6 HD مجاني

أفلام mbc 2

تقدم قناة إم بي سي مجموعة متنوعة من الأفلام الاجتماعية، وأفلام الأكشن، وأفلام الإثارة، والمغامرات، والخيال العلمي، وأيضا تهتم بتقديم سلاسل الأفلام التي يتم إنتاجها مثل فيلم الأكشن والإثارة والمغامرة The Fast and the Furious، بطولة النجم فين ديزيل، وسلسلة هاري بوتر، وأفلام الرعب التي تجسد شخصيات الزومبى وأيضا تقدم القناة فواصل بين الأفلام لتقدم الجديد من أفلام السينما الجديدة من تقديم ريا في برنامج” سكوب مع ريا” لمتابعة الجديد من أفلام العرض الأول في السينما الأمريكية وحول العالم.