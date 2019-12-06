تعرف على تردد قناة دعوة الإسلامية ومتابعة لحلقات مسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة دعوة الإسلامية: تعرض قناة دعوة الإسلامية حلقات المسلسل التركي التاريخي المؤسس عثمان ومن قبل عرضت حلقات مسلسل ارطغرل التاريخي، وقد اكتسبت القناة شهرة كبيرة وبحث متواصل عبر الغنترنت على ترددها لمتابعة الحلقات الجديدة من الدراما التاريخية من خلال مسلسل المؤسس الذي يعتبر امتداد لمسلسل أرطغرل وبداية تاسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس، وقناة دعوة قناة إسلامية تقدم عدد من البرامج المختلفة والمسلسلات وأهمها التاريخية.

تردد قناة دعوة

نقدم لكم تردد قناة دعوة التي يبحث عنه الكثيرين هذه الأيام لأنها واحدة من القنوات التي تقدم مسلسل الدراما التركية التاريخية المؤسس عثمان ولذلك كثر البحث عنها.

قمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 10727 (h) 27500 أفقي نايل سات (التردد الجديد) 12687 (h) 27500 أفقي

يمكن استقبال هذا التردد على القمر الصناعي النايل سات من خلال البحث على الرسيفر الخاص بكم سوف تجدونه بكل سهولة.

قناة دعوة والمؤسس عثمان

منذ الإعلان عن مسلسل المؤسس والقنوات تتسابق على عرضه على القمر الصناعي نايل سات حتى يتمكن الجميع من متابعة حلقاته بمختلف دول المنطقة العربية، وكانت منهم قناة دعوة التي سبق لها وأذاعت مسلسل أرطغرل ولذلك كان الإعلان عن إذاعة مسلسل المؤسس بمثابة شهرة جديدة للقناة التي تهتم بهذا النوع من المسلسلات، ويقدم المسلسل مدبلج إلى العربية ويذاع على قناة atv التركية كل يوم أربعاء الساعة الثامنة على القمر الصناعي ترك سات بتوقيت تركيا.

المؤسس عثمان

نالت الحلقة الأولى والثانية والثالثة من مسلسل المؤسس عثمان شهرة كبيرة ومتابعة من كافة أنحاء الوطن العربي شرقه وغربه وقد حققت أعلى نسبة مشاهدة في منطقة المغرب العربي ودخلت الترند بهذه النسبة، وقدمت الحلقات بداية الصراع بين المؤسس ومعاونيه وبين أبناء عمومته على الحصول على الحكم.