أحدث تردد قناة الملاعب السودانية 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

أحدث ترددات قناة الملاعب الرياضية السودانية والذي يتم تغييره كل فترة ليتم نقل القناة وبثها علي القمر الصناعي المصري نايل سات في بداية الأمر ولكن التردد الجديد لها أصبح علي عرب سات فقط، حتي تواكب غيرها من القنوات الأخري المشهورة في المجال الرياضي لنقل وبث كافة البطولات الرياضية والدوريات الخاصة بكرة القدم، والتي يبحث عنها الكثيرين من عشاق ومتابعي الدائرة المستديرة كرة القدم، ولقد حرصت إدارة القناة علي تغيير التردد القديم لقناة الملاعب السودانية حتي يستطيع الكثير من عشاقي كرة القدم متابعة القناة بدقة عالية جدا في نقاء الصوت ودقة الصورة وجودتها، وينقل علي القناة الدوري السوداني بكل ما يشمله من أحداث رياضية وكل ما يتعلق بالفرق الرياضية المشاركة في البطولة بجانب الدوريات الأخري سواء العربية أو العالمية مع نقلها للاستوديو التحليلي عقب كل مباراة تجري.

قناة الملاعب السودانية

فقناة الملاعب السودانية أصبحت بعد انتشارها واحدة من أهم القنوات الفضائية الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتقوم بإذاعة الكثير من البرامج الرياضية مع عرض العديد من أهم المباريات التي تُقام على الساحة الرياضية مثل مباريات دوري النخبة ومباريات الدوري الممتاز وبرامج التوك شو الرياضية، ونقل الأخبار العالمية وأخبار الفرق الرياضية الأخري ويتم بث القناة من دولة السودان الشقيق، منذ عدة سنوات ماضية واستطاعت خلال تلك السنوات أن تثبت وجودها ومنافستها أمام باقي القنوات الرياضية المشهورة في عرض ما تقدمه، ولقد أنشأت القناة موقع رسمي خاص بها ينشر عليه كل أخبارها الرياضية بجانب صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تردد قناة الملاعب