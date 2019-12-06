تردد قناة توم وجيري الجديد لمشاهدة أفضل برامج وأفلام الأطفال المتنوعة

نقدم لكم اليوم تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 الذي يبحث عنه الجميع، حيث تعد قناة توم وجيري من أشهر القنوات وأفضلها لدى الأطفال، فهي تقدم الأفلام الكارتونية وبرامج الأطفال المتنوعة لتوفير جو من المتعة والتسلية والترفيه لأفراد العائلة صغاراً وكباراً، وتقوم القناة في الوقت الحالي بتغيير ترددها، فتابعونا لتتعرفوا على التردد الجديد.

تردد قناة توم وجيري الجديد

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متميزة من البرامج التعليمية المفيدة للأطفال من خلال برامجها الهادفة لمساعدة الأطفال في معرفة الأرقام والحروف بطريقة مرحة، كما تقدم مجموعة كبيرة من أفلام الكارتون أبرزها توم وجيري، ومن أبرز المميزات في قناة توم وجيري أن محتواها مستمر على مدار اليوم بلا انقطاع وبدون أي مشاهد عنف.

تردد قناة توم وجيري 2020

يمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 لمشاهدة ما تقدمه من محتوى هادف ومسلي من خلال بثها المستمر دون أي انقطاع، ومحتواها الآمن على الأطفال البعيد عن العنف، والتردد هو:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11354

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

الاتجاه: 5/6

قناة توم وجيري

اشتهرت قناة توم وجيري بهذا الاسم لكونها تقوم بعرض الكارتون الشهير توم وجيري وهو من أفضل أفلام الكارتون المفضلة لدى ملايين الناس حول العالم، وهي تقوم ببث مغامرات وأفلام توم وجيري على مدار اليوم، كما يمكنك أن تترك طفلك أمام شاشتها وأنت مطمئن نظراً لمحتواها الهادف والمميز والمفيد للأطفال.