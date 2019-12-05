استقبل تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة الناقلة لمباريات المربع الذهبي خليجي 24 على الأقمار المختلفة

يشهد محرك البحث الشهير جوجل عمليات بحث عارمة عن تردد قناة الكأس الرياضية القطرية المجانية الناقلة لأحداث مباريات نهائي كأس الخليج العربية 24 والمقامة في العاصمة القطرية “الدوحة”، ونشير إلى أن هناك أربعة منتخبات استطاعت أن تتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة وهم منتخبات “السعودية والعراق وقطر والبحرين”، وفي لفتة قوية من إدارة قناة الكأس الرياضية أعلنت عن بثها المجاني لمباريات النصف النهائي من بطولة خليجي 24.

قناة الكأس الرياضية

في عام 2008 تحديداً في يوم 28 أبريل تم إنشاء قنوات الكأس الرياضية الفضائية، وهي عبارة عن مجموعة من المحطات الفضائية القطرية، وهي تعمل في مجال الإعلام الرياضي حيث تقوم بعرض وبث كافة أحداث البطولات الخليجية والآسيوية، ومع بداية بثها التجريبي سطع نجمها في سماء الإعلام الفضائية معلناً عن نجم جديد هو نجم تردد قنوات الكأس الرياضية.

قناة AL Kass Sports نجحت في جذب أكبر عدد من محبي الرياضة وخاصة عاشقي الساحرة المستديرة، كما تربعت قناة الكأس على عرض القنوات الأكثر نسب مشاهدة وذلك لحرصها على القيام بتغطية كافة الأحداث الرياضية وبشكل خاصة كرة القدم.

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تردد قنوات الكأس الرياضية على الأقمار الصناعية المختلقة

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القنوات النايل سات H 11919 27500 1,2,3,4,EX2 عرب سات 12418 H 12245 V 27500 1,2,3,4، EX2 سهيل سات H 11678.07 27500 EX1 آسيا سات V 3660 27500 2 جلاكسي H 12183.3 22500 2

من خلال الجدول أعلاه يمكنكم الآن متابعينا الكرام استقبال إشارة تردد قناة الكأس الرياضية المجانية المفتوحة ومتابعة كافة مباريات نهائي كأس الخليج العربي 24.

مباراة السعودية وقطر في بطولة كأس الخليج العربي 24 سوف تقام اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م لذا لا تدع أي من أحداث المباراة تفوتك وقوم على الفور باستقبال تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة.