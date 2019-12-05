تردد قناة اليرموك الجديد 2019 لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان ومواعيد عرض حلقاته

نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة اليرموك الجديد والذي يعتبر من أهم القنوات التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان التركي المعروف بعد أن يتم ترجمته إلى اللغة العربية، لكي يتمكن المشاهدين من الوطن العربي متابعته والتعرف على أحداثه، وقد حقق هذا المسلسل نجاح كبير جداً وحصل على معدلات عالية من المشاهدة في وقت قصير، ونقدم لكم تردد القناة على النايل سات في هذه القناة.

تردد قناة اليرموك الجديد 2019

يمكنكم الحصول على قناة اليرموك بسهولة من خلال القمر الصناعي النايل سات، حيث أنها تعتبر من القنوات المجانية المفتوحة والتي تقوم بعرض هذا المسلسل بعد عرضه بيوم على قناة atv التركية مترجم باللغة العربية، وتعتبر من القنوات القليلة التي تملك حق نقل حلقات مسلسل المؤسس عثمان، وتردد القناة هو:

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم العرض الأول لمسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، ولكن تعرض نفس الحلقة على قناة اليرموك باللغة العربية في يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، لتعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، وبالتالي يمكنكم متابعة المسلسل كل يوم خميس من كل أسبوع على قناة اليرموك المعروفة.