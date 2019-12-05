استقبل تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد 2020 على النايل سات ومتابعة مسلسل المؤسس عثمان

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة اليرموك الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات، حيث أنها واحدة من القنوات التي تقوم بنقل أحداث المسلسل التركي المؤسس عثمان الذي ينتظره عدد كبير من جماهير الوطن العربي والعالم كله، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى منه، لذلك نقدم لكم التردد الجديد الخاص بالقناة تلبية لرغبة جميع المشاهدين الذين يرغبون في متابعة إشارة القناة، كذلك نقدم لكم مواعيد إذاعة المسلسل.

تردد قناة اليرموك الجديد 2020

هناك عدد كبير من متابعي قناة اليرموك قد أبدوا إستيائهم من تغيير تقنية القناة من الجودة العادية لتقنية عالية الجودة HD، مما أدى إلى حجب ظهور القناة لدى أصحاب الشاشات الغير داعمة لتلك التقنية، وحتى تتمكنوا من استقبال القناة عليكم إدخال البيانات التالية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم وهي كالتالي:

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

تقوم قناة اليرموك بإذاعة جميع حلقات المسلسل التاريخي التركي الشهير المؤسس عثمان، فور عرضه الأول مباشرة، ولكنها تقوم بإذاعته مترجماً حتى تتمكن جماهير الوطن العربي من الاستمتاع بمشاهدته، فتقوم القناه بعرضه للمرة الأولى كل يوم خميس في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والأردن، والإعادة في اليوم التالي الجمعة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.