التقط الآن تردد قناة اليرموك الجديد 2020 Yarmouk Tv على النايل سات وشاهد الحلقة 3 مسلسل قيامة عثمان مترجمة للعربية

عودة جديدة لنا من خلال موقعنا “أعرف كورة” لرصد كل ما يهم جميع متابعينا الكرام،وعبر الأسطر التالية سوف نضع بين أيدكم أحدث تردد قناة اليرموك 2020 الناقلة لحلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول، والذي ينتظره بكل ترقب وشغف الملايين من محبي الدراما التركية لمعرفة الأحداث الجديدة من خلال مشاهدة الحلقة الثالثة من مسلسل المؤسس عثمان والذي سوف يتم عرضها عبر تردد yarmouk tv على النايل سات بجودة HD.

قناة اليرموك

في عام 2012 تم إنشاء قناة yarmouk tv وهي محطة فضائية أردنية تهتم بكافة الشؤون العربية وخاصة الشأن الأردني، وتبث محتواها المتنوع على مدار القمر الصناعي النايل سات، ويتنوع محتواها بين الإخباري والثقافي والترفيهي، كما تحرص إدارة القناة على تقديم محتوى جديد وهادف.

قناة اليرموك تعرض حالياً حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول هو أكثر الأعمال الدرامية شهرة، وهو العمل الدرامي المكمل للملحمة التاريخية التركية قيامة ارطغرل، وهو المسلسل الذي حصد أعلى نسب مشاهدات طوال الخمس سنوات هم عمر أجزائه الخمس.

تردد قناة اليرموك 2020

عبر الأسطر التالية سوف نوضح لحضراتكم التردد الجديد ل قناة اليرموك الفضائية 2020 والتي حصلت على حق بث وعرض كافة حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الأول.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة : HD

التشفير: مجاني

أحداث تاريخية حدثت منذ سنوات طويلة مضت لن نكن نعلم عنها شيئاً إلا من خلال كتب التاريخ ولكن الآن يمكننا مشاهدتها ومعرفة كافة تفاصيلها ونعيش داخل أحداثها من خلال مشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان عبر تردد قناة اليرموك 2020 على النايل سات.