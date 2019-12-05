تردد قناة الشادي 2020 على النايل سات

نرصد لكم تردد قناة الشادي الفضائية الجديد على القمر الصناعي النايل سات2020، والتي تعتبر أحدي القنوات الأثيوبية المسيحية، التي تسعى إلى نشر تعاليم الكتاب المقدس بالإضافة إلى الكثير من البرامج الحوارية الأخري التي تهدف إلى تدريب المسيحيين ووصولهم إلى موطن ديانتهم.

وهي قناة إرشادية غير هادفة للربح وتبث طوال ساعات اليوم من جنوب إفريقيا عبر الأقمار الصناعية وفي كل مكان في العالم من خلال شبكة الإنترنت.

وتتميز قناة الشادي بقوة إشارتها وجودة صورتها ووضوح صوتها، ويمكنكم من خلال الجدول التالي الحصول على القناة ومتابعة ما تقدمه على شاشتها طوال ساعات اليوم.