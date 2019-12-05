تردد قناة تايم سبورت الجديد على النايل سات 2020

نقدم لكم تردد قناة تايم سبورت الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية، وهي واحدة من أبرز القنوات الرياضية المتخصصة في بث وتقديم المباريات والأحداث الرياضية على مدار ساعات اليوم، وتبث القناة على القمر الصناعي المجاني النايل سات ومن خلال البث الأرضي.

وانطلقت القناة بالتعاون بين مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للتصنيع، وتعتبر انطلاقة وإضافة قوية في مجال الرياضة من حيث المحتوي الذي تقدمه، بالإضافة إلى أنها تضم فريق عمل يتكون من باقة من أفضل محللي ونجوم الرياضة في مصر.

ونعرض عليكم من خلال الجدول التالي كافة معلومات القناة وترددها الصحيح، والذي يمكن من خلاله استقبال القناة ومتابعة ما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم.