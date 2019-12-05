تردد قناة توم أند جيري 2020 على النايل سات لمتابعة كرتون القط والفأر

نقدم تردد توم أند جيري 2020 الجديد لكل الأطفال الصغار، حيث أنها قناة فضائية مجانية تقوم بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الكرتونية وذلك على مدار اليوم، ومن اشهر أفلام الكرتون التي تعرض عليه هو كرتون توم وجيري الشهير، فلا يوجد من لا يعرف بهذا الكرتون الشيق والمضحك للغاية، لذا من خلال مقالنا هذا المقدم من” اعرف كورة” إليكم تردد قناة توم أند جيري 2020.

تردد قناة توم أند جيري 2020

تميزت هذه القناة بعرضها الدائم لحلقات متنوعة لكرتون القط والفأر، والتي تدور أحداثه عن شخصية كرتونية يدعى جيري وهو فأر صغير ذو لون برتقالي، والقط توم ذو اللون الرمادي، وتبدأ المعاكسات بينهم حيث يذهب الفأر لسرقة الجبن من ثلاجة السيدة مامي التي لم يظهر وجهها في الكرتون ولو لمرة واحدة، ويقوم القط توم بمحاولة الإمساك به ولكن في الغالب تبوء أغلب المحاولات بالفشل الذريع.

وأيضاً تقوم قناة توم وجيري 2020 بعرض مجموعة من أشهر أفلام الكرتون وأحدثها من أجل أن ترضى كافة الأذواق، ومن أجل أن تنال إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، وأيضا ما يميز هذه القناة أنها لا تقوم بعرض إعلانات في الفواصل حتى لا تكون سبب في ملل المشاهدين، ويمكن استقبال تردد توم أند جيري الجديد على النايل سات من خلال الترددات التالية: