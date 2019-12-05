تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة البحرين والعراق في نصف نهائي كأس الخليج 24

يبحث عشاق الكرة الخليجية عن تردد قناة العراقية الناقلة لمباراة البحرين والعراق في نصف نهائي خليجي 24 هو من الترددات الأكثر بحثًا لعشاق الفريقين الكبيرين تنقل القناة فعاليات كأس الخليج 24 المقام حاليًا في دولة قطر بجانب أن قناة العراقية تنقل الكثير من الفعاليات الكروية للفرق العراقية والمباريات الدولية للمنتخب العراقي وكذلك البطولات الآسيوية والبطولات المحلية بالعراق، حيث تُقدم القناة استوديو تحليلي يتضمن الكثير من البرامج التحليلية المتميز يستضيف فيها كبار المحللين الرياضيين والنقاد ولاعبين الكرة والمتخصص في الشأن الرياضي لكرة القدم .

تردد قناة العراقية الرياضية عبر الأقمار

يمكنك الآن استقبال بث قناة العراقية الرياضية عبر الترددات التالية :

القمر الصناعي تردد القناة معامل الترميز معامل الإستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11563 27500 أفقي 5/6 نايل سات 11747 27500 أفقي 3/4 عرب سات 11747 27500 عمودي 3/4

تنقل قناة العراقية الرياضية عبر شاشتها عددًا من البرامج المتميزة في الشأن الكروي منها برنامج أوربيات وبرنامج الدوري وأيضًا برنامج صباحكم رياضي، والبرنامج الخاص بالتحكيم أنت الحكم والكثير حيث تمكنت القناة من تكوين جمهور عريض لها وتمكنت من أخذ حق بث كأس الخليج 24 والذي شارك به المنتخب العراقي مع 8 منتخبات أخرى ضمتهم البطولة السعودية واليمن والكويت والبحرين وقطر وعمان الإمارات، ونجحت القناة في جذب المشاهدين لها بالعراق وخارجها لكونها مجانية غير مشفرة تنقل الكثير من المباريات الخليجية الرائعة منها مباراة منتخبي العراق والبحرين المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الربعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة و14:00 بتوقيت جرينتش.