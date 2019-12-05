تردد قناة اليرموك 2020 العارضة للمؤسس عثمان الحلقة الثالثة.. ومواعيد العرض

تردد قناة اليرموك الفضائية يبحث عنه الكثيرين في الفترة الحالية، ولعل سبب البحث يرجع إلى قيام قناة اليرموك بعرض حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان، هذا المسلسل يتابعه الملايين من المشاهدين حول العالم العربي بالتحديد، ومن خلال متابعة موقعنا ” اعرف كورة” هذا سوف نوفر لكم في نهاية المقال تردد قناة اليرموك الفضائية.

تردد قناة اليرموك العارضة للمؤسس عثمان الحلقة 3

حيث تعرض قناة اليرموك الفضائية محتوى إعلامي متنوع ومتميز، ولكن أهم ما يعرض على قناة اليرموك في الفترة الحالية هو مسلسل المؤسس عثمان التركي الشهير الذي يتابعه الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي، وفي الآونة الأخيرة أعلنت قناة اليرموك الفضائية عن المواعيد الخاصة بعرض مسلسل المؤسس عثمان كالتالي: البث الأول للحلقة الجديدة يكون في يوم الخميس في تمام الساعة 20.00 بتوقيت الأردن والقاهرة، وأما الحلقة معادة سوف يكون يوم الجمعة في تمام الساعة 13.00 بتوقيت الأردن والقاهرة.

تردد قناة اليرموك على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة اليرموك متاح على القمر الصناعي النايل سات على الرغم من أنها قناة تركية من الدرجة الأولى، وبالتالي يمكنكم متابعة القناة بعد ضبط التردد الخاص بها بكل سهولة وخاصة أنها من القنوات المجانية المفتوحة، في هذا المقال سوف نعرض لكم تردد القناة ومعدل الترميز الخاص بها وكذلك نوع الاستقطاب ومعامل التصحيح، وإليكم التردد بالتفصيل كالتالي: