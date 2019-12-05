تردد قناة atv التركية الناقل الحصري لمسلسل المؤسس عثمان على ترك سات: نقدم لكم تردد قناة atv التركية التي تنقل حلقات المسلسل التركي المؤسس عثمان عبر أثير محطاتها الفضائية وذلك كل يوم أربعاء الساعة الثامنة بتوقيت تركيا ويتم إعادة الحلقات على القنوات المختلفة والأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات في عدد من الدول العربية حتى يتمكن الجميع من متابعة الحلقات التي قدمت ثلاث حلقات منها على مدار ثلاثة اسابيع ومنذ يوم 20 /11 2019، وتستمر القناة في تقديم المسلسل.

تردد قناة atv التركية

تقدم قناة atv التركية مسلسل المؤسس عثمان ومن قبل قدمت مسلسل أرطغرل وهي القناة الحصرية الناقلة لهذا النوع من الدراما التاريخية العظيمة والتي تعتبر من أضخم أنواع الإنتاج الدرامي وتحقق نسبة مشاهدة عالية في المنطقة العربية كلها

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

قناة atv التركية والتاريخ

على الرغم من تقديم قناة atv التركية العديد من المسلسلات المتنوعة التي لاقت استحسان المشاهد العربي والتركي إلا أنها نالت شهرتها الكبيرة بسبب الأعمال التاريخية الكبيرة التي تقدمها وكان من أهمها مسلسل أرطغرل الذي يعتبر تمهيداً لمسلسل المؤسس عثمان والذي لاقى ترحيبا كبيراً بعد النجاح الذي حققه مسلسل أرطغرل واستمر لخمسة أجزاء كاملة، وقد كرم الرئيس التركي أبطال المسلسل السابق أرطغرل وأيضا مسلسل المؤسس، مذ تم الإعلان عنه وقوبل بنسبة مشاهدة للإعلان الأول والثاني له تعدت المليون في أسبوع على اليوتيوب.