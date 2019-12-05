تردد قناة اليرموك على النايل سات ومتابعة الحلقات الجديدة من المؤسس عثمان: نتابع معكم كل جديد عن القنوات التي تعرض حلقات المؤسس عثمان والتي يمكن الحصول على ترددها والبحث عنه وتثبيت القناة من أجل عدم تفويت أي حلقة من حلقات المسلسل التاريخي الذي لاقى نجاحا كبيرا عبر الميديا منذ الحلقة الأولى وكانت الحلقة الثالثة قد تم إضاعتها بالأمس الأربعاء على القناة التركية atv التي تعرض المسلسل حصريا ثم يتم دبلجته إلى العربية وإذاعته عبر القنوات المختلفة ومنها قناة اليرموك الذي نقدم لكم ترددها اليوم.

تردد قناة اليرموك

تقدم قناة اليرموك الحلقات المترجمة من مسلسل المؤسس عثمان وتذاع كل يوم أربعاء أيضا حتى يتمكن جميع العرب من مشاهدتها ولذلك نقدم لكم التردد الخاص بها

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11678 27500 3/4 رأسي

قناة اليرموك

تعتبر قناة اليرموك من القنوات الإخبارية في المقام الاول ولكنها تهتم بتقديم البرامج المتنوعة والمسلسلات المختلفة التي تهم القطاه العربي ولذلك قدمت من قبل مسلسل أرطغرل التركي والآن تقدم مسلسل المؤسس عثمان الذي قابل نجاحا كبيراً من المشرق والمغرب العربي، وتقدمه قناة اليرموك وعدد من القنوات الأخرى على القمر الصناعي نايل سات من أجل إتاحته لكافة الناس في كل مكان وعلى ترددات مختلفة ولذلك قدمنا لكم تردد قناة اليرموك اليوم وسوف نتابع معكم كل جديد.

مسلسل المؤسس عثمان

يأتي هذا المسلسل ليكمل مشوار مسلسل أرطغرل الذي يهتم بفترة كبيرة من التاريخ ليعرض حلقات المؤسس وبداية الدولة العثمانية التي كونت أكبر إمبراطورية إسلامية عرفها التاريخ وسط مشاهد متنوعة من الدراما والحروب والصراعات حول الحكم، ويعرض المسلسل في حلقات طويلة كل يوم اربعاء حصريا الساعة الثامنة بتوقيت تركيا عبر القمر الصناعي ترك سات وعلى قناة atv التركية.