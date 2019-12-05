تردد قناة اليرموك 2020 نايل سات لمتابعة أحداث المؤسس عثمان الحلقة 3 يوم الخميس

تردد قناة اليرموك على النايل سات نستطيع اليوم أن نُقدمها لكم من أجل متابعة كل ما توفره القناة للمشاهدين في كل مكان، والجدير بالذكر أن قناة اليرموك واحدة من أهم القنوات الأردنية التي ظهرت منذ سنوات واستطاعت أن تُحقق نجاح كبير، سواء في نقل البرامج المختلفة والمتنوعة أو في نقل المسلسلات، ومن أهم المسلسلات التي تنقلها قناة اليرموك الفضائية هو مسلسل المؤسس عثمان وكانت من قبل تقوم بنقل مسلسل قيامة أرطغرل، ولذلك نقدم لكم قناة اليرموك تردد 2020 على النايل سات.

تردد قناة اليرموك

على الرغم من أن قناة اليرموك من القنوات الأردنية العربية ولكنها نجحت في عرض عدد من المسلسلات التركية التي حصلت على نسبة متابعة كبيرة من قبل الجماهير في الأردن وفي الوطن العربي أيضًا، ومن أهم المسلسلات التاريخية التي تعرضها القناة هو مسلسل المؤسس عثمان والذي انتظره بشغف كبير المتابعين العرب في كل مكان والمتابعين في تركيا وفي العالم الأجنبي أيضًا، ويتم نقل حلقات المؤسس عثمان على قناة اليرموك يوم الخميس من كل أسبوع بعد أن يتم نقلها على القناة الحاصلة على حقوق النقل القناة التركية ATV وهي من أشهر القنوات على الإطلاق.

قناة اليرموك التردد على النايل سات

فتابع الآن الحلقة الثالثة من المؤسس عثمان على قناة اليرموك عبر التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

تردد قناة اليرموك بعد أن قدمناه لكم لكي تقوموا بمتابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان لتتابع كيف نجح عثمان الأول في تأسيس الدول العثمانية وتتابع الإنجازات التي قام بها وكيف أنها استطاع أن ينتصر على أعداء الدين في كل البقاع حوال العالم، فهناك الكثير من المفارقات والأحداث التي تستطيع متابعتها من خلال اليرموك القناة الفضائية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثالثة.