قناة اليرموك تردد 2020 على نايل سات اضبط وتابع الحلقة الثالثة من المؤسس عثمان

قناة اليرموك تردد 2020 على النايل سات نطرحه عليكم اليوم لأن قناة اليرموك من القنوات العربية المهمة للمشاهد العربي، وهذا بسبب نقلها لعدد كبير من المسلسلات العربية الشيقة والمسلسلات التركية أيضًا، فلم ننسى التغطية الكبيرة والمهمة التي قامت بها أثناء عرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل والآن تُكمل قناة اليرموك مسيرة النجاح وتقوم بعرض أيضًا مسلسل المؤسس عثمان ولذلك نوفر لكم تردد قناة اليرموك الجديد على النايل سات فتابعونا.

قناة اليرموك تردد 2020

مسلسل المؤسس عثمان ومن قبله مسلسل قيامة أرطغرل هما الركيزة الأساسية التي ساهمت في نجاح قناة اليرموك على النايل سات حيث أن القناة تقوم بنقلهم بعد أن يتم عرضهم على قناة ATV التركية فالجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان الحلقة الثالثة يُعرض على القناة التركية الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة اليرموك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس من كل أسبوع، وموعد إعادة مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك سيكون يوم الجمعة في الواحدة مساءً.

تردد قناة اليرموك الجديد

استقبل الآن أحدث إشارة لقناة اليرموك الفضائية الجديد على القمر الصناعي نايل سات من أجل الاستمتاع بمتابعة مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس من كل أسبوع على التردد التالي:

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثالثة

والجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثالثة من أهم المسلسلات التركية التاريخية والذي أظهر ببراعة الأحداث التاريخية التي حدثت في العصر العثماني، وقد بدأت أحداثه منذ بداية الحلقة الأولى من قيامة ارطغرل وعقب الانتهاء، نستكمل المسيرة من مسلسل المؤسس عثمان حيث أن عثمان هو ابن البطل أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية.

قناة اليرموك تردد 2020 اضبطه الآن وتابع كل الأحداث التاريخية المتميزة للعصر العثماني وأهم الفتوحات التاريخية عبر المؤسس عثمان على قناة اليرموك.