استقبل تردد قناة اليرموك الجديد 2020 Yarmouk الناقلة لأحداث الحلقة الثالثة Kuruluş Osman على النايل سات

قناة اليرموك الفضائية واحدة من أهم القنوات التي تعرض مسلسلات حصرية على مدار أربعة وعشرين ساعة، ويتم بث محتواها على القمر الصناعي النايل سات، وأهم ما تقدمه القناة في الفترة الحالية مسلسل قيامة عثمان 2019، المسلسل التركي الذي يعشقه الملايين ويتابعه الكثيرين للتعرف على أحداثه الشيقة والممتعة التي تدور في إطار درامي تاريخي متميز، ونظراً لوجود البحث عن تردد القنوات العارضة للمسلسل التاريخي Kuruluş Osman سوف نرصد لكم أهم تلك الترددات وهو تردد قناة اليرموك الناقلة لحلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة باللغة العربية.

قناة اليرموك

تعرض قناة اليرموك الفضائية العديد من المسلسلات التركية المترجمة، وهذا بالإضافة إلى عدد آخر من البرامج الترفيهية والأخرى الثقافية، ولكن أجدد مسلسل تعرضه في الفترة الحالية هو مسلسل قيامة عثمان، ولمتابعة أحداث المسلسل يمكنكم ضبط تردد القناة الذي سوف نوفره لحضراتكم في نهاية المقال.

والجدير بالذكر أن قناة اليرموك تحرص دائما على تقديم محتوى إعلامي متميز ومفيد للجمهور، وهي قناة أردنية مشهورة ومن أولى القنوات الفضائية المتخصصة التي حصلت على حق بث مسلسل قيامة عثمان، ويتم عرض حلقا مسلسل قيامة عثمان عبر شاشاتها يوم الخميس من كل أسبوع، وتحديدا في الساعة الثامنة مساءً، وأما إعادة الحلقة تتم في يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

تردد قناة اليرموك 2020



يمكنكم بكل سهولة متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان، فقط كل ما عليكم ضبط التردد الخاص بها على الريسيفر، وسوف تتاح لكم القناة على الفور وبعدها يمكنكم متابعة كافة ما يعرض عليها، وإليكم تردد القناة كالتالي: