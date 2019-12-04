كثرت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل لمعرفة تردد قناة اليرموك 2020 لمتابعة أحداث الحلقة الثالثة حصريًا من المسلسل التركي المؤسس عثمان، وتُعد تلك القناة من القنوات المهمة التي تم تأسيسها عام 2012، وهي قناة أردنية تقدم العديد من المسلسلات الممتعة مثل المسلسلات التركية المترجمة، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والترفيهية، وهي أيضًا تقوم بتقديم أجدد حلقات مسلسل المؤسس عثمان وكافة الأحداث التي تذاع بداخل المسلسل.

تردد قناة اليرموك

قناة اليرموك هي أول قناة عربية أخذت حقوق بث المسلسل التركي المؤسس عثمان، ويتم إذاعة المسلسل عبر شاشتها كل يوم خميس من كل أسبوع، على أن يُعاد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ونجحت القناة في أن تكسب شعبية كبيرة لأنها تقوم بإعادة نقل الحلقات وهي تعمل على مدار 24 ساعة بشكل مجاني عبر النايل سات.

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح القمر الصناعي 11678 عمودي 27500 4/3 النايل سات

وتعرض القناة بالإضافة إلى مسلسل المؤسس عثمان العديد من البرامج الإخبارية والمنوعة والتي حظت بنسبة متابعة عالية في الفترة الأخيرة، من بينها برنامج دنيا ودين، وبرنامج بلدي، وبرنامج هاشتاج.

مميزات قناة اليرموك

تهتم قناة اليرموك بالشأن الأردني وتقوم بنقل الحقيقة وتصويرها بكل مصداقية وشفافية، مع تناول كافة الأخبار العربية والدولية، والعديد من الأحداث الحصرية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تخص الشأن العربي بشكل عام، كما تقوم القناة بعرض مسلسل المؤسس عثمان الذي يعتبر تكملة للمسلسل التاريخي أرطغرل والتي تتسارع كافة القنوات من أجل عرضه عبر شاشتها، ويظهر فيه دوافع تأسيس الدولة العثمانية، ويمكن للجميع الحصول على القناة بشكل حصري عبر جهاز الريسيفر الإتش دي.