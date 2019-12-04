تردد قناة طيور بيبي الجديد لعام 2020 المفضلة عند الأطفال على النايل سات استقبل toyor baby

أصبح تردد قناة طيور بيبي الجديد من أشهر ترددات قنوات الأطفال التي يتم البحث عنها كل يوم في الوطن العربي كله في الفترة الماضية والحالية، حيث أن هذه القناة حصلت على عدد كبير من الجماهير وشعبية كبيرة عند الأطفال، وتعتبر هذه القناة تابعة لقناة طيور الجنة، وتهتم كل أم أن تشاهد هذه القناة مع أولادها لأنها تقدم محتويات هادفة تفيد الأطفال في مختلف الأعمار.

تردد قناة طيور بيبي الجديد لعام 2020

يمكنكم الحصول على قناة طيور بيبي ومتابعة كافة البرامج التي تقوم بعرضها والاستمتاع بالأناشيد المميزة التي تقدم عليها من خلال إدخال التردد الخاص بهذه القناة على أجهزتكم من خلال القمر الصناعي النايل سات، والاستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة، وتردد القناة هو:

التردد الترميز التصحيح الاستقطاب الجودة 11391 27500 6/5 عمودي SD

قناة طيور بيبي

تقوم قناة طيور بيبي للأطفال بتوفير محتويات هادفة للأعمار الصغيرة فهي تقدم برامج تعليمية تؤهل الأطفال قبل الدخول إلى الحضانة أو المدرسة، ومنها: الحروف باللغة العربية والإنجليزية، والأرقام، والألوان وأسماء الطيور والحيوانات، وأيضاً تقدم أناشيد وأغاني بها نصائح للأطفال مثل الزكاة، الصلاة، الصوم، الوضوء، عدم الكذب، الأمانة، وغيرها من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم، وبذلك يصبح الطفل قادر على التعامل مع البيئة الخارجية الجديدة عليه بشكل سليم.