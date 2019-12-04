“ضبط أجهزتكم ” قناة توم وجيري التردد الجديد لعام ٢٠٢٠ على القمر الصناعي النايل سات وتابع مجموعة مميزة من الأفلام الكرتونية

أقوي تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٠ المميزة والمحببة جداً لدى الأطفال وكذلك الكبار وخاصة في الفترة الأخيرة حيث يقدم هذا الكرتون مطاردات بين القط توم و الفأر جيري ويبحث الكثير من الجماهير عن قناة توم وجيري 2020 لضبط أجهزتهم عليها وقد حظت القناة بالفعل على إعجاب ورضا المشاهد في كل مكان حيث المواقف الكوميدية المضحكة التي تجميع بين القط والفار ومقالب كل منهما للآخر، كما يوجد سلسلة من هذا الكرتون باللغة الإنجليزية والتي نتابعها منذ سنوات وحتى وقتنا هذا.

تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٠

بالفعل استطاعت قناة توم وجيري ٢٠٢٠ أن تحقق نسب مشاهدات عالية في الوطن العربي ويتابعها الكثير من الجماهير وخاصة جمهور الأطفال الصغار وهو يقدم محتوى مميز على هيئة حلقات كرتونية مختلفة وتتناسب مع عمر الأطفال والقيم والمبادئ العربية على عكس معظم قنوات الكرتون التي تقدم محتوى غير هادف ويضر بالطفل أكثر من فائدته.

تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٠ الجديد

يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد الجديد الخاص بــ قناة توم وجيري على النايل سات حيث أن تردد القناة هو 11354 و الاستقطاب عمودي و معامل الترميز 27500 كما أن قناة توم وجيري لها موقع خاص بها على موقع اليوتيوب كي يتمكن المتابعين من مشاهدة الحلقات السابقة من الكرتون في أي وقت،كما أنها تتميز بأنها قناة مفتوحة بشكل مجاني كي يتمكن الجميع من مشاهدتها ومتابعة ما تقدمه من حلقات الكرتون وهي بالفعل تناسب جميع الأعمار والفئات كما أن المحتوى يتم عرضه بدون فواصل إعلانية التي تزعج الكثير منّا كما انها واحدة من أقدم الأعمال الكرتونية على مستوى العالم بأكمله ده غير المسابقات والأغاني المفضلة لدى الصغار.