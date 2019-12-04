تردد قناة دعوة الفضائية لمتابعة الحلقة الثالثة من مسلسل المؤسس عثمان مترجم بأفضل جودة

نقوم بالإعلان لكم عن تردد قناة دعوة الفضائية والتي تقوم بعرض الحلقة الثالثة من مسلسل المؤسس عثمان مترجم بأفضل جودة وذلك بعد أن أعلنت القناة بأنها سوف تنقل جميع حلقات المسلسل لتكون متاحة في جميع الدول العربية بدون تشفير، ويمكن استقبال القناة بكل سهولة والاستمتاع بجميع حلقات المسلسل الذي يشهد نسبة مشاهدة كبيرة في الوطن العربي ما جعل القناة تقبل على إذاعته.

تردد قناة دعوة لعرض مسلسل المؤسس عثمان

وتعد قناة دعوة الفضائية هي قناة متنوعة تقوم بنقل الكثير من البرامج في مختلف المجالات والتي نجحت في جذب الكثير من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما تقوم القناة أيضا بعرض الأفلام والمسلسلات التي تهم المشاهدين والتي أبرزها مسلسل المؤسس عثمان والذي يحتوي على شعبية كبيرة لدى الكثيرين، حيث أنه يعد استكمال لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه خلال السنوات الماضية وحقق الكثير من النجاح، ويمكن ضبط ترددات القناة الأتية بكل سهولة.

القمر الصناعي

التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 10727 (h) 27500 أفقي نايل سات 12687 (h) 27500 أفقي

وكان مسلسل “قيامة أرطغرل” قد تم عرض منه خمسة مواسم استمرت لسنوات وحققت نسبة مشاهدة عالية، حيث يعد من أكثر المسلسلات التركية التي حققت نجاح بجميع أنحاء العالم، وذلك كونه يتحدث عن تأسيس الدولة العثمانية والحروب التي خاضتها في ذلك الوقت والذي يعجب جميع المشاهدين المتعة وتصاعد الأحداث الذي يشهده المسلسل بالإضافة إلى مشاهد الحروب والقتال والتي تم تصويرها بكل أحترافية.