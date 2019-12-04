تردد قناة اليرموك المفتوحة على نايل سات ومتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الثالثة

يمكن للجميع استقبال تردد قناة اليرموك المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات ومتابعة الحلقة الثالثة من مسلسل المؤسس عثمان والتي يترقبها الكثير من محبي المسلسل التركي الذي نجح خلال عرض الحلقة الأولى والثانية منه على إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي، وسنعلن لكم عن طريقة استقبال القناة وتوقيت عرض الحلقات بدون تشفير وبكل سهولة، بالإضافة إلى عرض باقي برامج القناة.

تردد قناة اليرموك

ورغم أن تلك القناة خاصة بالأخبار في المقام الأول منذ أن تم انطلاقها في الأردن، إلا أنها تقوم بعرض الكثير من البرامج الأخرى الخاصة بجميع متابعيها العرب، بالإضافة إلى عرض الكثير من الأفلام والمسلسلات التي يحبها الكثير من المشاهدين بمختلف أنحاء الدول العربية، حيث سبق وأن قامت بنقل حلقات المسلسلات التركية والتي كان أبرزها “قيامة أرطغرل”، ونظرا للإقبال الكبير عليه قررت إدارة القناة بأنها سوف تعرض مسلسل عثمان في ذلك الموسم، ويمكن استقبال القناة من خلال ذلك التردد على القمر الصناعي “نايل سات”.

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11678 27500 3/4 رأسي

ويتم إذاعة الحلقة الجديدة أسبوعيا في كل يوم أربعاء، وذلك في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، كما تقوم القناة بترجمتها إلى اللغة العربية لكي يمكن لجميع العرب مشاهدتها، وكان المسلسل قد حقق نجاح كبير خلال عرض الحلقات الأولى منه، ومنذ أن تم صدور إعلانه الأول والذي شهد نسب مشاهدة كبيرة.