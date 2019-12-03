“التقط إشارة ” تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020

نتابع معكم التردد الجديد قناة توم وجيري المميزة والمحببة جداً لدى الأطفال وكذلك الكبار وخاصة في الفترة الأخيرة حيث يقدم هذا الكرتون مطاردات بين القط توم و الفأر جيري ويبحث الكثير من الجماهير عن تردد قناة توم وجيري 2020 الجديد لضبط أجهزتهم عليها وقد حظت القناة بالفعل على إعجاب ورضا المشاهد في كل مكان حيث المواقف الكوميدية المضحكة التي تجميع بين القط والفار ومقالب كل منهما للآخر، كما يوجد سلسلة من هذا الكرتون باللغة الإنجليزية والتي نتابعها منذ سنوات وحتى وقتنا هذا.

قناة توم وجيري وتردد 2020

بالفعل استطاعت القناة أن تحقق نسب مشاهدات عالية في الوطن العربي ويتابعها الكثير من الجماهير وخاصة جمهور الأطفال الصغار وهو يقدم محتوى مميز على هيئة حلقات كرتونية مختلفة وتتناسب مع عمر الأطفال والقيم والمبادئ العربية على عكس معظم قنوات الكرتون التي تقدم محتوى غير هادف ويضر بالطفل أكثر من فائدته.

تردد قناة Tom $ jerry على القمر الصناعي النايل سات

يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري على النايل سات حيث أن تردد القناة هو 11354 و الاستقطاب عمودي و معامل الترميز 27500 كما أن القناة لها موقع خاص بها على موقع اليوتيوب كي يتمكن المتابعين من مشاهدة الحلقات السابقة من الكرتون في أي وقت،كما أنها تتميز بأنها قناة مفتوحة بشكل مجاني كي يتمكن الجميع من مشاهدتها ومتابعة ما تقدمه من حلقات الكرتون وهي بالفعل تناسب جميع الأعمار والفئات كما أن المحتوى يتم عرضه بدون فواصل إعلانية التي تزعج الكثير منّا كما انها واحدة من أقدم الأعمال الكرتونية على مستوى العالم بأكمله ده غير المسابقات والأغاني المفضلة لدى الصغار.