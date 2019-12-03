اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد2020 وتابع أجمل مغامرات القط والفار Tom and Jerry Frequency على النايل سات

يبحث الكثير من الأسر عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 والتي يعشقها الأطفال وذلك لما تقدمه من أفلام كارتون تجذب الأطفال على مستوى الوطن العربي، ومغامرات القط والفار الكوميدية التي لها شعبية كبيرة ويعشقها الكبار والصغار، وقد حققت القناة قاعدة جماهيرية كبيرة رغم أنها قناة حديثة، ويحرص الأباء على وجود القناة كونها تقدم محتوى هادف وتقدم الترفيه بشكل راقي، وسوف ننشر تردد القناة لضبطه بكل سهولة على النايل سات.

وتعتبر قناة توم وجيري واحدة من أفضل قنوات الأطفال، وتتميز أن تعرض برامجها على مدر اليوم دون فواصل اعلانية مزعجة، وجاء اختيار اسم القناة موفق للغاية وساعد على شهرتها بشكل سريع، حيث أن توم وجيري هو كرتون محبب للأطفال والكبار، كما تحرص القنة على المحافظة على القيم والثقافة العربية والالتزام بالعادات والتقاليد، مم يجعل لأباء يشعرون بالأمان عند مشاهدة أبنائهم للقناة.

قناة توم وجيري الجديد

تقدم القناة برامج مفيدة للأطفال وأفلام كرتون ومغامرات القط توم والفار جيري حيث تدور الحلقات في اطار كوميدي عندما يقوم جيري بعمل المقالب في توم والذي يحاول مطاردة جيري لكن يقع في مزيد من المشكلات، ويتميز كرتون توم وجيري بأن لكبار يفضلون مشاهدته ويجلسون مع أبنائهم أمام الشاشة مما يجعلها قناة للأسرة وليست للطفل فقط.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

القمر الصناعي: النايل سات.

Advertisements

التردد: 11354.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح : 5/6.