تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry Channel 2020 لمتابعة أبرز المغامرات المسلية

يُعد تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry Channel 2020 من أكثر الترددات التي يبحث عنها عشاق الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة في تلك الأيام، حيث أن القناة تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد وفريد في عالم الكرتون والأطفال بصفة عامة، فيمكن للكبار أيضًا قضاء وقت الفراغ في متابعة ما تقدمه القناة، وخاصة كرتون توم وجيري، وهذا ما جعل البحث عن القناة يزداد في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت القناة بعرض كرتون القط والفأر على مدار 24 ساعة.

Tom And Jerry Channel 2020

يظهر كرتون توم وجيري الصراعات بين القط والفأر في إطار كوميدي، لتنتهي كل حلقة من حلقاته بهروب الفأر جيري الذكي من الفخ الذي نصبه له توم وإيقاعه في مأزق أكبر، وتُعد قناة Tom And Jerry من أهم قنوات الكرتون شعبية في مصر والعالم العربي، من حيث التشويق والإثارة، فينجذب إليها الأطفال، وهي أيضًا تهتم بتعليم الأطفال وتنمية عقولهم وتطوير مهاراتهم.

قناة كرتون توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بالعديد من المزايا التي جعلتها الأقوى بين منافسيها من نفس المجال وهي تحرص على تقديم محتوى هادف يفيد الأطفال، ويعمل على تنمية مهاراتهم الذهنية، والقناة لا تقدم أي محتوى إعلاني كفواصل بين البرامج حتى لا تصيب المشاهد بالملل والإنزعاج، ويمكن للجميع الوصول إلى القناة ببساطة عبر القمر الصناعي النايل سات، لأن القناة من القنوات المجانية دون الحاجة إلى أي رسوم للاشتراك.

وذلك عن طريق :

ـ القمر الصناعي، النايل سات.

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ـ التردد، 11354.

ـ الاستقطاب، عمودي.

ـ معامل الترميز، 27500.

ـ معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

معلومات عن توم وجيري

توم وجيري هو سلسلة من الصراعات على هيئة رسوم متحركة تعرض في حلقات منفصلة، بين القط والفأر، حيث يحاول القط توم المعروف باللون الرمادي أو الأزرق الإمساك بالفأر جيري المشهور باللون البني لكي يأكله، ولكن دائمًا ما ينجح جيري في الهروب وترك توم في مأزق، وأصبحت القناة من أشهر قنوات الكرتون التي يهتم الأفراد بمشاهدتها وأيضًا الكبار، ويتلهف عليها الكثيرين للاستمتاع بمتابعتها.