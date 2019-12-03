تردد قناة توم وجيري الكارتون المحبب كل أطفال العالم وفوائد المهارية والتنموية

يبحث الأطفال ومحبي الكارتون عن تردد قناة توم وجيري العارضة لسلسة الكارتون الأمريكية الشهيرة توم آند جيري الكارتون الذي حاز على إعجاب الكثيرين حول العالم وحقق نسب مشاهدة هائلة بجانب حصوله على جوائز الأوسكار لأفضل المسلسلات الكارتونية تعرض قناة توم وجيري على شاشتها الكارتون الذي يدور حول الصراع بين القط توم والفأر الصغير جيري في إطار كوميدي مضحك يبدأ القط في الدفاع عن المنزل من تخريبات الفأر الصغير.

تردد قناة توم وجيري

تم ابتكار الكارتون من قبل الرسامين جوزيف بارييرا ويليام حنا في الفترة من 1945- 1960م وقد شهد الكارتون الكثير من التطوير خلال سنوات طويلة ومنذ عام 2014م إلى الآن انتشر كثيرًا وتُرجم لعدد من اللغات حول العالم منها اللغة العربية يساهم الكارتون في تعليم الطفل عددًا من القيم والمهارات الحركية ويكسبه عددًا من الأفكار والآن اضبط جهاز استقبالك على إشارة قناة توم وجيري:

القمر الناقل قمر النايل سات تردد قناة توم وجيري 11354 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

يُعلم هذا الكارتون الطفل أن الكبار لهم الكلمة العليا في المنزل ولابد من احترامهم مثلما يفعل توم وجيري مع أصحاب المنزل بجانب أن دائمًا صاحب التفكير والحيلة هو الذي يكسب مثلما يفكر جيري صغير الحجم في مقالب جيري الكبير بالنسبة له بجانب أن المحاولة الدائمة تؤدي للنجاح فدائمًا ما يحاول توم مرات ومرات حتى يُمسك بجيري وينجح في بعض الأحيان بعد العديد من المحاولات.