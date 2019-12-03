تردد قناة طيور بيبي لطفل ما قبل المدرسة تعليم وتسلية وترفيه وانشغال

تردد قناة طيور بيبي لطفل ما قبل المدرسة: هل حلمت يوماً أن يكون لطفلك الصغير قناة خاصة به تقدم له كل ما يشغل باله عن البكاء والتعلق بك؟ نعم هذه هي القناة الوحيدة التي فهمت رغبات الأمهات وقدمت لهم ما يشغل بال أطفالهم عن التعلق بالأم، وليس هذا فقط بل أيضا قدمت لهم وجبة تعليمية محببة إليهم كي يبدأ الطفل الصغير في الترديد ومن هنا يبدأ في التعلم والنطق السليم، هذا ما تقدمه قناة طيور بيبي للطفل الصغير، ونتيجة لهذه الفوائد الكبيرة فإن البحث عن تردد قناة طيور بيبي يزداد يوماً بعد يوم ونقدمه لكم اليوم تيسيرا عليكم جميعاً من عناء البحث.
تردد قناة طيور بيبي على النايل سات
قناة طيور بيبي نقدم لكم ترددها كي يستمتع الطفل بكل ما تقدمه من برامج وأغاني وحلقات كرتونية ومعاني تعليمية مفيدة وموسيقى جاذبة للأذن قد يترك الطفل من أجلها كل شيئ حتى الأم نفسها.
|القمر
|التردد
|الاتجاه
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11393
|عمودي
|27500
|3/4
|نايل سات
|11315
|عمودي
|27500
|3/4
أغاني وبرامج مسلية
تقدم قناة طيور بيبي عدد كبير من الأغاني المتنوعة للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ولذلك يسمونها بيبي، ونجد أن رياض الأطفال والحضانات المبكرة تستخدم دائماً قناة طيور الجنة في جذب انتباه الأطفال ومنعهم من البكاء وتعليمهم بعض الأشياء الجميلة التي يرددها الصغار، ويتعلمون منها الحروف والأشكال، والمعاني، ومنها الأغاني الدينية، والأغاني الاجتماعية، والترفيهية، بالإضافة إلى تعليمهم القيم الأخلاقية مثل طاعة الوالدين، الحفاظ على الأشياء والممتلكات، وعلى الألعاب وعدم تكسيرها.