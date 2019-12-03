ضبط تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 ورئيس النادي يعلن عن الموقف النهائي لانطلاقها

يمكن الآن ضبط تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي سبق وأن أعلن عنها من قبل مجلس إدارة النادي، والتي شهدت إقبال كبير على استقبالها من خلال القمر الصناعي نايل سات، ورغم أن القناة كان من المقرر أن يتم افتتاحها خلال الشهر الماضي إلا أن شهدت بعض العقبات التي منعت ذلك، كما أعلن رئيس النادي بأن المشاكل لا زالت موجودة ووجود صعوبة في استكمال إجراءات إنشاء القناة رغم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بها.

قناة الزمالك الجديدة 2019

ورغم أن النادي قد قام في وقت سابق بالإعلان عن تردد القناة واستقبالها على القمر الصناعي “نايل سات”، وقام عدد كبير من جماهير النادي بضبطها على أجهزة الاستقبال، إلا أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قد قام بالإعلان بأن هناك أزمات مالية قد تؤدي إلى عدم انطلاقها، وبسبب مشاكل بين الإدارة والشركة الراعية واختلاف على القيمة المالية جعلت انطلاق القناة أصبح صعب في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس النادي بأنه سوف يكتفي في الوقت الحالي ببرنامج “الزمالك اليوم” والذي يتم عرضه من خلال قناة الحدث اليوم والذي يقوم بعرض كل ما يتعلق بأخبار النادي في مختلف الألعاب الرياضية وأخبار الكرة بشكل عام، والذي كان يقدمه الإعلامي خالد الغندور خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن إقامة القناة الجديدة، ولم يتم استبعاد أن يتم إنشاء القناة من جديد خلال الفترة القادمة إذا تحسن الظروف المالية.