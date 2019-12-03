تردد جميع القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان بالترجمة إلى اللغة العربية على النايل سات وموعد عرضه

كثرت عمليات البحث من قبل الكثير من الأفراد لمعرفة تردد جميع القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان مترجمة إلى اللغة العربية، حيث حظى هذا المسلسل بعد عرض الحلقة الأولى له بأعلى نسبة مشاهدة حققتها المسلسلات التركية من قبل، وهو يذاع مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة إيه تي في التركية، وينقل بعدها عبر العديد من القنوات الأخرى التي تسارعت من أجل عرض المسلسل عبر شاشتها لجذب أكبر قاعدة جماهيرية.

عشاق المسلسل التركي المؤسس عثمان على موعد مع الحلقة الثالثة من المسلسل يوم الاربعاء القادم على قناة إي تي في التركية، وبعدها سوف تنقل الحلقة مباشرة عبر قناة اليرموك والعديد من القنوات الأخرى، لكي يستمتع الأفراد بالعديد من الأحداث الشيقة والرائعة، التي لاقت إعجاب الملايين وحققت أعلى نسبة مشاهدة في حلقاتها الأولى والثانية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يُعد مسلسل المؤسس عثمان هو استكمالًا لأحداث مسلسل قيامة أرطغرل الذي أحدث ضجة كبرى بأجزاءه الخمسة، وحقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة، بالإضافة إلى أن مسلسل المؤسس عثمان قد تصدر الترند العالمي في أولى ساعات بث الحلقة الأولى وحقق نسب مشاهدة غير مسبوقة، ويذكر أنه من إنتاج مؤسسة بوزداغ والذي يجسد أبطاله تفاصيل فترة تاريخية هامة من التاريخ الإسلامي وهي فترة حكم الدولة العثمانية للمسلمين، والمسلسل من إخراج متين جوناي، ومن بطولة كوكبة رائعة من نجوم الفن التركي، ومن أشهرهم :

ـ الفنان بوراك أوزجيفيت، القائم بدور الغازي عثمان بن أرطغرل.

ـ الفنانة عائشة جول جوناي.

ـ الممثل راغب سافاش.

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ـ الممثل نور الدين سونماز.

ـ الممثلة أصلهان كارالار.

قصة مسلسل المؤسس عثمان osman

يُذاع مسلسل المؤسس عثمان حصريًا عبر قناة إي تي في التركية، وبعدها يذاع على العديد من القنوات مترجم إلى اللغة العربية على النايل سات، وتدور أحداث المسلسل الجديد حول بدء نشأة الدولة العثمانية في مراحلها الأولى أثناء حالة الفقر والضياع التي خاضتها مع التتار والصليبيين والفرس والروم، وصولًا إلى مرحلة القوة والصلابة التي خاضها عثمان الابن الثالث والأصغر للسلطان أرطغرل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تتم إذاعة المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة إي تي في بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الثامنة والتاسعة بتوقيت السعودية، وبعدها تنقله قناة اليرموك في الساعة الثامنة يوم الخميس، ويعاد الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة.