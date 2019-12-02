“الآن” استقبل أحدث تردد قناة عمان Oman TV 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت...

الآن اضبط على تردد قناة عمان Oman TV 2019 هي قناة عمانية تبث أون لاين من سلطنة عمان، لتقديم أفضل الخدمات التليفزيونية لتلبى احتياجات جميع مشاهديها في الوطن العربي، فقناة عمان من أشهر وأبرز القنوات العمانية التي تبث عبر الفضائيات، لكى تنشر على العالم الخارجي الثقافة العمانية والتراث العماني الخصب بأهم معالم الماضي العريق لسلطة عمان الشقيق، وأهم ما يميز قناة عمان تبعيتها لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومي بسلطة عمان، وقد انطلقت القناة عام 1997م، ولكنها تجرى التطورات المستمرة في شكل ومضمون المنظومة البرامجية بما يواكب العصر، تابع قناة عمان

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قناة عمان Oman TV الفضائية 2019

تمكنت قناة عمان Oman TV من أن تكون تحت أنظار المشاهدين بشكل مستمر عبر الفضائيات بتقديمها كل جديد في مختلف برامجها المتنوعة، فهي تترجم رؤيتها وأهدافها لمنظومة برامجية داخل قوالب إعلامية، مخاطبة من خلالها كافة فئات المجتمع العماني والعربي، بمختلف مراحلهم وطوائفهم، لتحلق في سماء الإعلام الحر، بتقديمها محتوى هادف محترم، تتمسك فيه بمبادئ الإعلام العربية، لإرضاء الذوق العام وتعزز به قدرتها التنافسية مع القنوات الأخرى التي تحاول تقديم محتوى قريب من المحتوي التي تقدمه القناة.

أهم برامج قناة عمان Oman TV الفضائية 2019



يقدم التليفزيون العماني كل يوم وعلى مدار 24 ساعة من العمل المستمر، وجبة دسمة من المنظومة البرامجية المتكاملة، فهي تبث العديد من البرامج التلفزيونية المتنوعة في مختلف المجالات الحياتية، فقناة عمان تمثل بيت العيلة العماني والعربي لجميع أفراد الأسرة، كم تقوم بتغطية مختلف الفعاليات والمناسبات العمانية على المستوى الوطني والديني والاقتصادي والاجتماعي، تنقل من خلال نشراتها أهم الأحداث الأخبار العمانية والعربية والعالمية والتي تبث بشكل حصري على شاشة القناة.

ومن أبرز المسلسلات التي عرضت على شاشة التليفزيون العماني في رمضان 2018

“محطة انتظار” على التليفزيون العماني

انفرد التليفزيون العماني بشكل حصري بعرض المسلسل الخليجي المتميز لكوكبة من نجوم الدراما الخليجية، مسلسل” محطة انتظار“

مسلسل المحلى ” حارة الأصحاب“

تردد قناة عمان الفضائية على النايل سات 2019



كما أن قناة عمان استطاعت أن تتميز نظرًا لأنها استخدمت معايير الجودة العالمية والاحترافية، فاستخدمت أفضل أنظمة البث المتنوعة SD-HD عالية الجودة، لتوفر لمستقبلي إرسالها الاختيار من بينهم بحرية، كما حرصت على أن يكون لها حضور فعال على الساحة الإلكترونية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية المستمرة، لتسهل التواصل بينها وبين جمهورها في جميع أقطار العالم العربي، عن طريق إنشاء موقع رسمي لها على الإنترنت.

متابعة قناة عمان عبر الإنترنت

لتتمكن من متابعة كل الأحداث والبرامج التي تقوم قناة عمان الفضائية بعرضها لحظة بلحظة بصفة مستمر والتعرف على كل جديد من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة عمان الآتية:

التردد الجديد لقناة عمان الفضائية 2019 عبر الأقمار الصناعية المختلفة

حرصت قناة عمان الفضائية على توفير خدماتها التليفزيونية لأكبر قاعدة جماهيرية في منطقة الشرق الأوسط، فبثت محتواها بالمجان بدون تشفير، ويمكن استقبالها بضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

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تردد قناة عمان Oman TV على النايل سات 2019

يمكنكم متابعة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية

التردد : 12111

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي 3/4

تردد قناة عمان الآن على العرب سات

التردد : 12456

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي 3/4

تردد قناة عمان الآن على الهوت بيرد

التردد : 12654

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي 3/4

يسعدنا تواصلكم معنا للاستفسار أو الأسئلة فيما يتعلق بتردد قناة عمان على الأقمار الصناعية المختلفة.