تردد قناة العراقية سبورت iraqiya sports HD الجديد 2019| مشاهدة بث مباريات اليوم live

نوفر تردد قناة العراقية سبورت iraqiya sports بتقنية HD عالية الدقة على القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات لمتابعة مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، حيث ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 لمتابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة نهائي غرب آسيا المقرر إقامته اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2019م.

ويتم استقبال تردد قناة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات أو من خلال القمر الصناعي عرب سات، حيث توفر القناة إمكانية الحصول على بث محتوى القناة المباشر من خلال ضبط بيانات جهاز الاستقبال “الرسيفر” الخاص بكم على القمر الصناعي المتاح لديكم، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر ترددات قناة العراقية الرياضية iraqiya sports على الأقمار الصناعية المذكورة لمتابعة مباراة اليوم وكافة الأحداث الرياضية التي تبثها القناة، بالإضافة إلى موعد وتوقيت مباراة العراق والبحرين اليوم.

تردد قناة العراقية سبورت iraqiya sports

بدأت قناة العراقية الرياضية iraqiya sports البث أول مرة في عام 2005م، وبدأت العراقية الرياضية عملها من خلال البث الأرضي ببعض المدن العراقية مثل بغداد وكربلاء والناصرية والبصرة، ثم قامت قناة العراقية سبورت بالاتجاه للبث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات بعد ذلك، ونظراً لما تقدمه قناة iraqiya sports من محتوى رياضي مميز، إلى جانب نقل أخر أخبار الرياضية على المستوى المحلي والعالمي، فقد احتلت قناة العراقية الرياضية مكاناً هاماً لدى محبي وعشاق كرة القدم والرياضات الأخرى، وكذلك لقت ترحيباً من محبي ومتابعي مباريات الدوري العراقي ومباريات المنتخب العراقي وخاصةً بعد حصولها على حق بث مباريات الدوري العراقي.

Advertisements

أما عن تردد قناة العراقية سبورت iraqiya sports HD الجديد 2019 بتقنية HD عالية الدقة لمتابعة المباريات المنقولة على القناة الرياضية، فيمكنكم الحصول عليه وفقاً للقمر الصناعي المطلوب (نايل سات / عرب سات) من خلال الجدول التالي:

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 1 عرب سات 10850 أفقي 27500 3/4 2 عرب سات 11747 أفقي 27500 3/4 3 نايل سات 12563 H 27500 5/6 4 نايل سات 12437 أفقي 27500 5/6 5 نايل سات 12380 أفقي 27500 5/6 6 نايل سات 12188 أفقي 27500 5/6

ترددات قنوات قد تهمك أيضاً:

ومن يرغب في متابعة المباريات المنقولة مباشرةً على قناة العراقية الرياضية، يمكنه ذلك من خلال ضبط وإدخال تردد قناة العراقية سبورت iraqiya sports الجديد نايل سات أو عرب سات المرفقين عبر موقع عرب نيوز.