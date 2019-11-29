اضبط| تردد القناة الوطنية التونسية على النايل سات لمتابعة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال...

تنقل القناة الوطنية التونسية، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، مباراة النادي الأهلي المصري ونادي النجم الساحلي التونسي، في إطار دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وتقام المباراة على أرض الملعب الأوليمبي برادس بدلاً من ملعب رادس للتعديلات.

القناة الوطنية التونسية، أو التلفزة التلفزيونية (أ . ت .ت) هي قناة التلفزيون الرسمي التابعة لدولة تونس، والتي تم اطلاقها في مايو من عام 1966، وبدأت ببث برامج بصورة غير منتظمة، وبداية من أكتوبر 1965 بدأ بث القناة بإنتظام.

تحظى القناة الوطنية التونسية بنسبة مشاهدة عالية، بإعتبارها القناة العمومية الوحيدة مع القناة الوطنية الثانية، ومن أبرز البرامج التي تبثها، برنامج أخبار الساعة والأحد الرياضي إلى جانب المسلسلات الكارتونية وأخبار أخرى منوعة.

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تردد القناة الوطنية التونسية 2019

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 10975 V 5/6 27500

مباراة الأهلي والنجم الساحلي على القناة الوطنية التونسية

يلتقي مشجي الأهلي والنجم الساحلي في لقاء مشترك بين الفريقين مساء الجمعة، ويبحث الكثيرون عن تردد القناة الوطنية التونسية، لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم في افتتاح الدور السادس عشر من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فالنادي الأهلي والنجم الساحلي تجمعهما المجموعة الثانية مع كلا من بلاتنيوم والهلال، وتقوم القناة التونسية الوطنية بنقل المباراة على الهواة مباشرة.

القناة الوطنية التونسية تبث مباراة الأهلي والنجم على التردد الأرضي، بإعتبار أن المباراة تذاع على أرض تونسية، ويمكن لمشاهدي مصر ضبط تردد القناة على النايل سات، ويسعى الأهلي في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز في أولى مبارياته في دور الـ 16 لتعويض خروجه من الدور الثامن العام الماضي.