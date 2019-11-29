التردد الجديد لقناة “دي دبليو بالعربية – DW عربية” 2019 دويتشه فيليه الأمانية على...

قناة دي دبليو عربية، أو اذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيليه” وبالألمانية Deutsche Welle، وتُختصر إلى DW، هي القناة المخصصة لإذعة أخبار ألمانيا إلى العالم، وهي من أكبر الإذاعات في العالم، فهي تهدف إلى التعريف بألمانيا وصورتها الأصلية، من خلال التبادل الثقافي مع القنوات التلفزيونية الأخرى وشبكات الراديو والإنترنت.

بدأ بث القسم العربي للقناة “DW عربية” منذ أبريل 1959، وهو القسم الأول الذي يتم بثه بلغة غير الأوروبية، وهذا يدل على اهتمام الإذاعة بنقل أخبارها إلى القسم العربي، ويعمل بالقسم العربي بالقناة مراسلون من مختلف البلدان العربية، كمصر وسوريا والعراق والجزائر ولبنان وفلسطين والمغرب واليمن، ومن أهم برامج القناة الرئيسية، المجلة الإخبارية اليومية والذي ينقل أهم أحداث الشاشة إلى المستمع، وبرامج أخرى يومية هامة كبرنامج المفكرة الثقافية والتي تسلط الضوء على أهم الأحداث الثقافية والفكرية في ألمانيا والعالم العربي، إلى جانب برامج أسبوعية مختلفة كبرنامج المرأة والسياحة وبرامج الشباب وبرامج دروس تعليم اللغة الألمانية.

تغيير تردد قناة DW عربية على النايل سات والعرب سات

أعلنت قناة “دويتشه فيليه بالعربية” عن تغيير التردد الخاص ببث القناة عبر قمر النايل سات والعرب سات بدر 4، بداية من العشرين من نوفمبر من عام 2019، على تردد جديد نوضحها تفصيلياً في الجدول المرفق.

تردد قناة DW عربية الجديد 2019 – نايل سات وعرب سات – بدر 4