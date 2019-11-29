بث أحدث تردد قنوات بي 4 يو الهندية B4U الجديد 2019….قناة بي 4 يو أفلام و قناة بي 4 يو بلس...

تابع معنا تردد قنوات بي 4 يو الهندية B4U، المحببة من الكثير من المشاهدين العرب حول العالم ومحبي الدراما الهنديه بكل أنواعها، حيث ظهرت قنوات بي فور يو عبر الفضائيات لتقدم كل جديد في عالم الأفلام والمسلسلات، تردد قناة بى فور يو من خلال قناتها المتخصصة، قناة “B4U Aflam” بي فور يو أفلام ، و قناة “B4U Plus” بي فور يو بلس، لتعرض بصورة مباشرة على مدار اليوم أجمل الأغاني والأفلام والمسلسلات الهندية المترجمة.

تردد قناة بى فوربو تقديم الفقرات والبرامج الفنية المتميزة، مما لا شك فيه، أن قناة B4U الهندية،تردد قناة بي فور يو الهندية B4U نالت على إعجاب العديد من عشاق الافلام الهنديه، قنوات الافلام الهندية وخاصةً المتابعين في الوطن العربي، لهذا تم تحديث تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، تردد قنوات مسلسلات هندية لمواكبة التحديثات الجديدة، للحصول على جودة صوت وصورة أوضح من خلال تقنية HD تردد قنوات افلام هندى.

استقبل تردد قناة بي 4 يو أفلام الهندية 2019

اعتاد مشاهدي القناة الهندية B4U أفلام على مشاهدة أجدد الأفلام والمسلسلات الهندية، على مدار 24 ساعة بلا توقف، حيث تعرض الأفلام الكوميدية، الأكشن، الرومانسي، كما تعرض الأفلام والمسلسلات الهندية الحديثة والقديمة المدبلجة باللغة العربية؛ حتى يشاهدها أكبر قدر من المشاهدين في الوطن العربي، ويمكن لعشاق المحتوى الفني الهندي المتنوع متابعة قناة “B4U Aflam” من خلال التردد الآتي:.

تردد قناة B4U Aflam معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11938 27500 6/5 عمودي (V)

أحدث تردد قناة بي 4 يو بلس الهندية 2019

عادةً تقدم B4U PLAS أحدث المسلسلات الهندية، بالإضافة إلى أجدد الاستعراضات والأغاني الهندية، والذي يقدمها أهم نجوم بوليود، وليس هذا فقط، بل تقدم العروض المباشرة للأغاني والاستعراضات، ومع لقاءات حديثة لأبرز فناني السينما الهندية، والتي بالطبع يبحث عنها عشاق النجوم الهندية، في كل مكان بالعالم، ولمتابعة قناة بي 4 يو بلس الهندية من خلال التردد الآتي:

تردد قناة B4U Plus معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 12226 27500 5/6 أفقي H

Advertisements تردد قناة بي فور يو الهندية B4U الجديد

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أفضل الأفلام الهندية على قناة B4U أفلام

يعرض على قناة بي 4 يو أفلام، العديد من الأفلام الهندية، والتي يعشقها العديد من مشاهدي القناة، حيث يتم عرض أفلام حديثة، وأخرى قديمة، عن طريق أفضل فناني السينما الهندية، ومن هذه الأفلام:

فيلم My Name Khan إنتاج 2010

بطولة النجم الهندي شاروخان، وإخراج كاران جوهر، وتأليف شيباني باتيجيا.

فيلم Three Idiots إنتاج 2009

بطولة النجمة الهندية كارينا كابور، والنجم عامر خان، وشرمان جوشي، وإخراج راجكومار هيراني.

أشهر المسلسلات الهندية على بي 4 يو بلس

تعرض قناة بي 4 يو بلس أحدث المسلسلات الهندية، والتي حازت على اعجاب معظم المشاهدين في الوطن العربي، مثل:

مسلسل حب من النظرة الثانية.

مسلسل جودا أكبر.

مسلس غيت.

معكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قنوات بي 4 يو الهندية B4U 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد القناة سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.