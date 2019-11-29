إحداثيات إشارة تردد قناة ساهور الجديد “ديسمبر 2019” على النايل سات Sahoor TV على العرب...

نستعرض معكم اليوم تردد قناة ساهور السودانية الجديد على قمر نايل سات وقمر عرب سات وتصنف قناة ساهورة ضمن القنوات الدينية الإسلامية، وقد لاحظنا تزايد وتنامي في العمليات البحثية على تردد قناة ساهور السودانية، فما كان منا لإعداد هذا التقرير عن تردد قناة ساهور على القمر الصناعي عرب سات والقمر العربي عرب سات.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة ساهور انطلق بثها في عام 2017، ووجدت نصيبها على الساحة الإعلامية الفضائية سريعا، وذلك يرجع للمحتوى المتميز الذي بدأت به القناة انطلاقة، واستطاعت قناة ساهور في فترة وجيزة أن تجد طريقها لعقول وقلوب مشاهديها ومتابعيها، أما عن المحتوى الإعلامي الذي تقدمة قناة ساهور فيشتمل على برامج الإنشاد الديني والمديح، بجانب ما تقدمة من برامج دينية أخرى، وتمتلك قناة ساهور مكتبة ذاخرة من الإنشاد الديني والمدائح النبوية، وهذه المكتبة هي نتاج ما قدمته إذاعة الكوثر.

تردد قناة ساهور الجديد



تردد قناة ساهور القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11595 عمودي 27500 ألى العرب سات 10810 افقي 27500 آلى

تردد قناة ساهور 2018 علي قمر النايل سات :

القمر النايل سات التردد 11747 الاستقطاب عمودي معامل التصحيح 27500

تردد قناة ساهور 2018 علي قمر عرب سات :

القمر عرب سات التردد 10810 الاستقطاب افقي معامل التصحيح 27500

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قناة ساهور السودانية على النايل سات

ونعيد ونذكر أن تردد قناة ساهور وهي القناة السودانية المتخصصة بالمديح، حيث أن هذا النوع من الفن يفضله ويتابعه مشاهدين كُثر حول العالم العربي والإسلامي وليس مقتصر على المشاهد السوداني فقط.