Syria Baladna – أحدث تردد قناة سوريا بلدنا على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة سوريا بلدنا على القمر الصناعي نايل سات فقد تميزت قناة سوريا بلدنا عن غيرها من القنوات السورية بالمحتوى المتنوع الذي تقدمه القناة عبر شاشتها، حيث حرصت القناة على تقديم البرامج المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات والمراحل العمرية المختلفة، كما تهتم بمتابعة الأخبار السورية الحصرية والأحداث الجارية بصورة دورية بالإضافة إلى العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، مما جعلها من أهم القنوات السورية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي، وفي السطور التالية سنوضح لكم تردد “قناة سوريا بلدنا تابع معنا تردد قناة سوريا بلدنا على قمر النايل سات، فتابعونا..

استقبل تردد قناة سوريا بلدنا Syria Baladna على النايل سات 2019

تردد قناة سوريا بلدنا على قمر النايل سات

يمكنكم متابعة قناة سوريا بلدنا من خلال ضبط التردد الخاص بالقناة على أجهزتكم، حيث تبث القناة على مدار اليوم بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع، كما تهتم القناة بعرض المباريات الهامة للمنتخب السوري وبعض المباريات المحلية بجانب برامجها اليومية، كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال الصفحة الرسمية لقناة سوريا بلدنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومعرفة موعد البرامج، وإليكم التردد:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10810 (H) 27500 – 5/6 SD

قناة سورية بلدنا

استطاعت قناة سوريا بلدنا جذب عدد كبير من المشاهدين حيث تحرص على أن تكون البرامج المذاعة عبر شاشتها مناسبة لجميع الفئات العمرية، والتي تعمل على خدمة المجتمع بالإضافة إلى عرض المشاكل التي تواجهها البلاد بجانب بعض الأفلام والمسلسلات التركية والعربية والمسرحيات المصرية، ومن المسلسلات التي تعرضها قناة سوريا بلدنا مسلسل “مرايا” و “يوسف الصديق” و”أسياد المال” وغيرهم من المسلسلات والبرامج المتنوعة الأخرى