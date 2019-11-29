تحديث تردد قناة الهلال السوداني الفضائية مباشر Alhilal.HD Tv الجديد 2019 على النايل سات

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فقناة الهلال باعتبارها أنها تخرج من باطن نادي الهلال للتربية السودانية،تردد قنات الهلال السوداني ،بالسودان فهي تنقل جميع مباريات الدوري السوداني وكافة المباريات التي يخوضها فريق الهلال سواء علي المستوي المحلي أو القاري، تردد قناة الهلال السودانية ،حيث أن قناة الهلال السوداني خرجت إلى النور من أجل الكرة السودانية، فقناة الهلال السوداني وجدت من أجل المواطن السوداني العربي حول العالم،قناة الهلال السودانى مباشر .. تردد الهلال السوداني نايل سات 2019 عربسات مجانا ALHilal السوداني 2019 اتش دي hd الجديد| al hilal sudan tv قناة الهلال السوداني 2019 hd.

مباراة الهلال ×بلاتينيوم – زمبابوي

تقام اليوم اليوم مباراة الهلال السوداني ×بلاتينيوم – زمبابوي في اطار منافسات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السودان ومصر، والعاشرة بتوقيت السعودية.

تردد قناة الهلال السوداني الجديد

الآن تردد قناة الهلال السوداني الجديد 2019

وتعد قناة الهلال السوداني واحدة من أهم وافضل القنوات الرياضية العربية التي ظهرت عبر الفضائيات، لتقدم محتوى رياضي تنافس به القنوات الفضائية الرياضة الأخرى، لذا حرص قطاع كبير من المشاهدين في الدول العربية على متابعة قناة الهلال السوداني بصفة مستمرة على مدار اليوم بشكل مجاني، فقناة الهلال السوداني من القنوات الرياضية الأكثر شعبية في العالم العربي؛ لتقديمها كل ما يتعلق بالرياضة وحرصاً منها على تقديم كل جديد في عالم الرياضة، تابعونا وقناة الهلال السوداني.

قناة الهلال السوداني 2019

قناة الهلال السوداني تلك القناة السودانية الرياضية التي اختصت بتنمية الرياضة وإثراء النشاط الرياضي بين الأجيال الشابة الواعدة في كل مكان، فقناة الهلال السوداني اهتمت بالشأن الكروي السوداني والإفريقي؛ لتكون في مقدمة قائمة القنوات الإفريقية، فهي من أهم القنوات علي المستوى الأفريقي، حيث تهتم بالكرة الإفريقية وتنقلها للعالم عبر شاشتها المتخصصة، من حلال نقلها لأهم المباريات على المستوى القارة الأفريقية.

تردد قناة الهلال السوداني الجديد 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات

يمكنكم متابعة القناة الآن من خلال الترددات التالية:

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12688 27500 عمودي

تردد قناة الهلال السوداني

القمر التردد معدل الترميز النايل سات 12207 v 27500

برامج قناة الهلال الفضائية 2019

قناة الهلال السوداني تقدم برامج رياضية متنوعة منها:

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برنامج الموج الازرق

برنامج بالبونط العريض.

برنامج طب ورياضة.

برنامج الموج الأزرق.

برنامج في حضرة المساء.

برنامج شباب توك.

برنامج عالم كورة.

برنامج جوة ال 18.

برنامج الروح الرياضية.

استقبال قناة الهلال السوداني

تردد قناة الهلال السوداني عرب سات تبث أون لاين من السودان علي مدار 24 ساعة، برامجها الرياضية المتنوعة التي يتابعها الجمهور السوداني والعربي في كل مكان، فقد استطاعت قناة الهلال السوداني أن تجذب أنظار العالم الكروي من خلال نقلها لأهم الدوريات والبطولات علي المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ لتكون القناة الأولي في القارة السمراء التي تهتم بالشأن الكروي بصورة مباشرة، وقد تميزت قناة الهلال السوداني باستقطاب نخبة من كوادر الإعلام الكروي للعمل بالقناة، مما أعطى للقناة رونق وشكل جديد متطور حرصا من القناة على جمهورها سواء من جمهور فريق الهلال السوداني أو غيرهم من محبي الكرة السمراء في كل مكان.

تعديل تردد قناة الهلال الجديد 2019 على قمر نايل سات Alhilal Sport

ورد الينا وجود بعض الاعطال فى التردد القديم لقناة الهلال ومع البحث والتجربة على الريسيفر الخاص بنا قد قمنا بضبط أخر تردد قناة الهلال على القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي:

التردد: 12207

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 v

ALHILAL TV – ( الموج الازرق –

وتنقل قناة الهلال السودانى اخبار الانديه السودانيه المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019 وخاصة فريق الهلال السودانى.

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