التقط شارة تردد قناة العراقية الرياضية 2019 على النايل سات والعرب سات لمتابعة مباريات كأس الخليج...

قناة العراقية الرياضية، هي إحدى القنوات الرياضية التابعة لشبكة الإعلام العراقي، وهي من أهم القنوات التابعة للشبكة، انطلقت في يونيو 2005، من خلال البث الأرضي في بغداد وكربلاء والناصرية والبصرة، ومن بعدها بدأ بثها على قمر النايل سات، وتختص القناة بعرض مباريات المنتخب العراقي بصورة مجانية بعيداً عن احتكار القنوات المشفرة، كما تعرض القناة العراقية الرياضية مباريات الدوري العراقي الممتاز ومباريات الأندية العراقية والمباريات الأخرى التي تُلعب على أرض العراق.

من أهم البرامج الرياضية التي تُبث على شاشة القناة العراقية الرياضية، برنامج برلمان الرياضية والأستديو التحليلي وبرنامج انت الحكم، وبرنامج الدوري وبرنامج أوربيات ومعايشة رياضية، والقناة ذات نسبة مشاهدة عالية، يحبها الكثيرون من داخل العراق وخارجها، حيث يتم بثها إلى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي من القنوات الرياضية الناجحة التي لمع صيتها مؤخراً وزاد البحث عن ترددها.

تسعى قناة العراقية الرياضية دائماً، لتقديم محتوى رياضي متميز يلاقي استحساناً من المتابعين، حيث تهتم بكرة القدم العالمية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، كما تُركز على كرة القدم الأوروبية والعربية، وتبث القناة عبر عدة أقمار صناعية، وننشر تردداتها كاملة في السطور القادمة.

تبث قناة العراقية الرياضية، مباريات المنتخب الوطنب العراقي في بطولة كأس الخليج العبي بدورته الـ 24 المقامة بقطر، حيث أذاعت القناة مباريات الإقتتاح بين العراق وقطر مستضيف البطولة، والتي انتهت بقوز أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف، وتُذيع القناة العراقية الرياضية أيضاً مباراة العراق والإمارات في إطار بطولة كأس الخليج العربي.

تردد قناة العراقية الرياضية 2019

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11563 H 5/6 27500 نايل سات 11747 H 3/4 27500 عرب سات 11747 V 3/4 27500

مباراة العراق والإمارات في كأس الخليج العربي 24

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يدخل منتخب العراق المباراة وهو محتلاً للمركز الثاني في المجموعة بفارق أهداف مع منتخب الإمارات المتصدر، حيث كان العراق قد فاز على قطر في افتتاح البطولة، ومن ثم فاز على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي حالة فوز أي من الفريقين في مباراة اليوم، فهذا يعني ضمان التأهل إلى المرحلة التالية من كأس الخليج العربي 24.

حيث يطمح كلا من المنتخبين العراقي والإماراتي في مباراة اليوم في تحقيق الفوز، من أجل تصدر المجموعة، إلى جانب تعزيز فرص بلوغ دور النصف النهائي من البطولة، وذلك بعدما نجح كلا من الفريقين في تحقيق الفوز في الجولة الأولى.

التشكيلة الرسمية للمنتخب العراقي أمام الإمارات

حراسة المرمى: محمد حميد.

خط الوسط: احمد ابراهيم – سعد ناطق – لي فائز – علاء مهاوي – على عدنان.

خط الهجوم: صفاء هادي – امجد عطوان – ابراهيم بايش – علاء عبد الزهرة.

رأس الحربة: علاء عباس.