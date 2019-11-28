“باقات عديدة” ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية ديسمبر 2019 .. الآن قناة ATV الناقلة...

ترددات قنوات الدراما التركية من خلال مسلسلات أهمها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل زهرة الثالوث قصة عشق وكذلك الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة الغازي عثمان بن ارطغرل، فقد وجدت القناة صدى كبير وشغف بالغ لمتابعتها لدى المشاهد العربي، لذلك ومن خلال هذه التقرير سنعرض لكم جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية الشهيرة على القمر المصري نايل سات، كما سنضيف لاحقا لهذا التقرير جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والدراما التركية عبر القمر الصناعي عرب سات وغيره من الأقمار الصناعية.

كما سنقدم لكم القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية بدون فواصل إعلانية مزعجة، حيث يبحث الكثيرين على هذه النوعية من القنوات التي تقدم محتوى درامي تركي متميز، ومن خلال هذه التقرير نعرض لكم جداول تفصيلية للعديد من ترددات القنوات التي تبث الدراما التركية، وذلك حتى نجنبكم عناء البحث على مواقع إلكترونيه دائما ما تنشر أخبارها دون تدقيق، مما يضعكم في حيرة من عدم دقة المعلومات.

تردد قناة ATV التركية 2019 الناقلة مسلسل قيامة الغازي المؤسس عثمان

القمر المدار التردد معامل الترميز FEC التقنية التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

ترددات قنوات المسلسلات التركية على نايل سات وترك سات

اسم القناة القمر الصناعي تردد القناة معامل الترميز استقطاب القناة قناة TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي قناة TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي قناة فور شباب نايل سات 11316 27500 أفقي قناة دعوة نايل سات 10727 27500 عمودي قناة الوطن نايل سات 11012 27500 أفقي قناة الشرق نايل سات 11137 27500 عمودي قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي قناة قطر نايل سات 10971 27500 عمودي

ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة علي النايل سات

محتويات هذا التقرير تشمل العديد من القنوات التي تعرض المسلسلات التركية، وسنبدأ بالقنوات التالية، على أن نعدكم باستكمال التقرير على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة بانوراما استنبول مسلسلات تركية

تردد قناة تايم تركي للمسلسلات التركية

تردد قناة لنا الفضائية للمسلسلات التركية

تردد قناة CRT دراما مسلسلات تركية جديدة

تردد قناة حريم السلطان قنوات عرض مسلسلات تركية

تردد قناة بلاي حكايات التي تعرض مسلسلات تركية

تردد قناة أبو ظبي دراما مسلسلات تركية

تردد قناة MBC دراما للمسلسلات التركية

تردد قناة الحياة مسلسلات للمسلسلات التركية

قنوات جديدة تعرض مسلسلات تركية جديدة بدون اعلانات علي النايل سات

تردد قناة bein drama بي إن دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات

تتميز القنوات التي يشملها هذا التقرير بعرض المسلسلات التركية بعدة مميزات تجعل الإقبال علي مشاهدتها في تزايد وأهم هذه المميزات التي تحظى بها القنوات موضوع التقرير ما يلي:

تقوم هذه القنوات ببث محتواها مجاني دون تشفير

تعرض المسلسلات مترجمة أو كدبلجة للغة العربية

دقة الصورة والصوت ويرجع ذلك لاستخدام هذه القنوات للتقنيات الحديثة

تقدم هذه القنوات محتوى يتناسب مع التقاليد والعادات الشرقية والتي يحافظ عليها المجتمع العربي

تردد قناة بانوراما اسطنبول 2019 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 10872 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة تايم تركي 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11526 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة لنا الفضائية 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 (v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة CRT دراما 2019 مسلسلات تركية جديدة

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القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 (v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة حريم السلطان 2019 قنوات عرض مسلسلات تركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11177 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات 11116(h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة بلاي حكايات 2019 التي تعرض مسلسلات تركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات 12360(V) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما 2019 مسلسلات تركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات SD 12226 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات HD 12467 (h) 27500 أفقي 2/3

تردد قناة MBC دراما 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2019 علي النايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC Es’hailSat 11180 V 27500 عمودي 3/4

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