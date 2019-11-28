تردد قناة الرأي الكويتية alrai ذائعة الصيت بتقنية HD عالية الجودة “ديسمبر 2019” على نايل...

تردد قناة الرأي الكويتية ذائعة الصيت التي أبهرت مشاهديها على امتداد البلدان العربية، وذلك لما تقدمه قناة الرأي من محتوى تميز عن منافسيها من القنوات الفضائية العربية، لذلك أصبح تردد قناة الرأي الكويتية قبلة المشاهدين ومحل اهتمامهم خاصة في الآونة الأخيرة، حيث أخذت قناة الرأي الكويتية على عاتقها اتباع أحدث التقنيات العالمية في البث، كما استطاعت القناة التفرد بمحتوي سيق وجذاب نال ثقة وشغف المشاهد العربي بكافة فئاته الاجتماعية والعمرية، لذلك استطاعت القناة لم شمل الأسر العربية أمام شاشتها كبار وصغار، فمحتوى القناة وما تقوم بعرضة يناسب ويجذب جميع الفئات العمرية، فالقناة تقدم أفضل البرامج التي تغطي جميه الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة الرأي الكويتية اصبح نبراس بين نظيراتها من ترددات القنوات العربية التي عجزت عن مناقسة قناة الرأي، حتى أنه وجدنا في الفترة الأخيرة محاولات عديد من بعض القنوات الفضائية محاولة لتقليد قناة الرأي دون جدوى للوصول للتميز الذي تحظى به قناة الرأي، فقناة الرأي تقدم باقات متنوعة من البرامج بفريق متميز من الإعلاميين والمذيعين أصحاب الشهرة الواسعة، كما تقدم القناة أيضا أفضل الأعمال الدرامية من المسلسلات العربية بلهجات مصرية وشامية وخليجية، لذلك منحت قناة الرأي لمشاهديها ما يبحثون عنه من رقي وتميز، فمنحها ذلك اهتمام بالغ وشهرة واسعة ومشاهدة أوسع بجميع البلدان العربية.

تردد قناة الرأي الكويتية alrai بتقنية HD على نايل سات

ومن خلال هذا التقرير الشامل والجامع عن تردد قناة الرأي وبرامجها ومحتواها المتنوع، سنستعرض جميع البرامج والأعمال الدرامية التي تقدمها القناة، كما سنعرض جدول بتردد القناة على القمر نايل سات، كما سنتناول أيضا جدول تفصيلي بمواعيد عرض البرامج والمسلسلات على شاشة قناة الرأي،

تردد قناة الرأي الكويتية على القمر نايل سات

تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية التقنية 11678 نايل سات 27500 3/4 عمودي HD

تردد قناة الرأي الكويتية alrai على نايل سات

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قناة الرأي الكويتية تقوم بالبث على القمر المصري نايل سات بتقنية عالية الجودة “HD” كما تقوم القناة بالبث المباشر لمحتواها المتميز طوال 24 ساعى دون توقف أو انقطاع، فلا تشويش أثناء مشاهدة القناة، فالبث يتم بشاشة عالية الجودة للصورة والصوت، فقناة الرأي تتميز بكونها قناة مجانية بدون تشفير.

تقدم قناة الرأي الكويتية العديد من البرامج ذائعة الصيت وصاحبة أعلى نسب مشاهدة، وتستحوذ القناة على طاقم عمل متميز من أشهر الإعلاميين وأكثرهم كفأة وشعبية، فيضم فريق عمل القناة ألمع النجوم من الإعلاميين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

الإعلامي هاشم أسد الله

الإعلامي صالح الراشد

الإعلامي نواف القطان

الإعلامية أروى يوسف

برامج قناة الرأي الكويتية على النايل سات

أما عن برامج قناة الرأي الكويتية فيقدمها نخبة من المذيعين المتميزين، أما عن أهم البرامج التي تقدمها قناة الرأي سنوردها فيما يلي:

برنامج خلف الكاميرا

ماما في القسم 07:10 صباحًا صديقات العمر 08:00 صباحًا Sultan 08:50 صباحًا ماما في القسم 09:40 صباحًا صديقات العمر 10:30 صباحًا بين قلبين الرأي 11:25 صباحًا ماما في القسم 12:15 مساءً [65 دقيقة] صديقات العمر 01:20 مساءً بين قلبين الرأي 02:10 مساءً ماما في القسم 03:00 مساءً صديقات العمر 03:55 مساءً [65 دقيقة] بين قلبين 05:00 مساءً نشرة الأخبار 06:00 مساءً أم سعف 07:00 مساءً الرأي 08:00 مساءً [30 دقيقة] بين قلبين 08:30 مساءً نشرة الأخبار 08:50 مساءً [70 دقيقة] أم سعف 10:00 مساءً صديقات العمر 11:00 مساءً [30 دقيقة] ماما في القسم 11:30 مساءً صديقات العمر 11:45 مساءً

تاريخ تأسيس قناة الرأي الفضائية