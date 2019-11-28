إشارة تردد قناة دعوة الفضائية الفضائية الجديد .. ترددات قناة TRT1 LIVE على نايل سات “تحديث...

تردد قناة دعوة والتي قامت بعرض حلقات مسلسل الغازي عثمان الجديد، حيث من المتوقع أن تعرض القناة مسلسل قيامة الغازي عثمان ابن أرطغرل، أما عن قناة دعوة فهي في الأساس كانت سابقاً تقوم بعرض مسلسل ارطغرل بصفته مسلسل ذو طابع تاريخي إسلامي على الرغم من بعض المغلطات التاريخية بالمسلسل، فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب التركي، الذي يحاول أن يرسم صورة وردية عن الدولة التركية، أما عن قناة الدعوة فتقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف القناة نفسها على أنها قناة دعوية.

وتدعو القناة من خلال ما تقدمه إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية، ويتابع القناة الكثير من المشاهدين على اختلاف فئاتهم بجميع البلدان العربية، وتتميز القناة بالحيادية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، لذلك وجدت القناة قبول واسع لدى الجميع.

تردد قناة دعوة 2019 على نايل سات

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php# رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك Advertisements

تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية

التردد 110544معامل الترميز 30000

الاستقطاب V

القمر Türksat 42°E

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ومن خلال الجدول السابق يمكنكم مشاهدة ومتابعة قناة دعوة الدينية المتميزة، كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الدرامي التركي التاريخي، كما يمكنكم أيضا مشاهدة ومتابعة البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة، وكذلك البرامج الدينية المتميزة، وتحرص القناة أيضا على تقديم البرامج التربوية التي تربي النشأ على التقاليد والقيم الإسلامية الصحيحة.