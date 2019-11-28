إشارات ورموز أشهر ترددات القنوات التركية “ديسمبر 2019” مسلسلات دراما تركية على نايل سات...

نقدم لكم اليوم أشهر قنوات المسلسلات التركية 2019، حيث تعرض هذه القنوات العديد من المسلسلات التركية الشهيرة وآلتي حققت نسب مشاهدة كبيرة، وذلك على قمر عرب سات، ونايل سات وترك سات والهوتبيرد، وتقدم القنوات التركية أشهر الأعمال الدرامية التركية مدبلجة أو مترجمة للغة العربية، ومن أِهر هذه القنوات، قناة TRT1k قناة show tv،قناة تايم تركي، قناة CRT دراما، قناة حريم السلطان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة انتشرت قنوات المسلسلات التركية انتشاراً واسعا في الأوساط العربية، حيث استحوذت قنوات المسلسلات التركية على نسب مشاهدة متزايدة، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير عن أهو القنوات التي تعرض المسلسلات التركية الشهيرة.

تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة على النايل سات 2019

ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم جداول تفصلية عن أشارات ترددات قنوات المسلسلات التركية حتى نمكنكم من استقبال إشارة هذه الترددات بكل سهولة ويسر.

تردد قناة show tv التركية 2019

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب Turksat ” ترك سات” 12209 27500 3/4 عمودي (v)

تردد قناة تايم تركي 2019

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 11526 27500 3/4 أفقي(h)

تردد قناة CRT دراما 2019

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12226 27500 5/6 عمودي (v)

تردد قناة أبو ظبي دراما

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نيل سات 12226 27500 3/4 افقي

تردد قناة حريم السلطان

القمر التردد معدل الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 11177أو 11179 27500 3/4 أفقي (h)

تردد قناة MBC دراما الجديد

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11938 أو11470 27500 3/4 عمودي (v)

تردد قناة بلاي حكايات 2019

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11179 27500 3/4 أفقي(h) نايل سات 12360 27500 3/4 عمودي(V)

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