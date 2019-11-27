||أعرف هنا || الترددالجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات وتابع مباريات دوري...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بعدة لقاءات هامة فيلعب تشيلسي الانجليزي مع فالينسيا الأسباني، سلافيا براج ضد أنتر ناسيونالي، ويلعب زينت الروسي مع ليون الفرنسي، وليل الفرنسي مع أياكس أمستردام الهولندي.

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أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة فالينسيا/ تشيلسي 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 زينت / ليون 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت سلافيا براج/ أنترناسيونالي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها