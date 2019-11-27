||أعرف || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات وتابع مباريات دوري أبطال...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

تستأنف اليوم مباريات دوري المجموعات، من دوري أبطال أوروبا الجولة الخامسة، بعدة لقاءات هامة يأتي في مقدمتها مباراة ليفربول ضد نابولي الإيطالي، ويلعب أيضاً الفريق الكاتلوني برشلونة ضد فريق بروسيا دورتموند الألماني.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة فالينسيا / تشيلسي 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا زينت / ليون 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD دوري أبطال أوروبا سلافيا براج/ أنترناسيونالي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية