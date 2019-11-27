ترددات

||أعرف || أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات وتابع مباريات دوري أبطال...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

تستأنف اليوم مباريات دوري المجموعات، من الجولة الخامسة، بعدة لقاءات هامة يأتي في مقدمتها مباراة ضد نابولي الإيطالي، ويلعب أيضاً الفريق الكاتلوني ضد فريق بروسيا دورتموند الألماني.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة
فالينسيا / 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت بي إن سبورت HD 1 دوري أبطال أوروبا
زينت / ليون 19.55 بتوقيت القاهرة،20.55 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج/ أنترناسيونالي 22.00 بتوقيت القاهرة،23.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 دوري أبطال أوروبا

 

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز
بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية

  1. نشرة الأخبار : تقدم نشرة أخبار رياضية على رأس كل ساعة.
  2. لقاء الصحافة: وهو برنامج يومي يقدم كل ما يكتب في الصحافة العالمية.
  3. برنامج من بريطانيا: وهو برنامج أسبوعي يهتم بمتابعة أخبار الدوري الانجليزي والدوري الإسكتلندي.
  4. الليغا في أسبوع: وهو برنامج متخصص في الممتاز لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا