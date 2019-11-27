بالمجان أعرف قنوات مفتوحة تذيع ماتش “Liverpool × نابولي” |أستقبل واضبط تردد القنوات...

مباراة فريقى نابولي وليفربول فى الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري الأبطال يوم الأربعاء 2019/11/27ـ ، عبر باقة من تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ماتش Liverpool- موعد مباراة ليفربول القادمة 2020/2019 نقدمها لكم اليوم لمتابعة أحداث مباراة ليفربول و نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أوروبا، وذلك الأربعاء 2019/11/27، ولذلك حاولنا أن نجمع لكم تردد القنوات التي ستقوم بنقلها.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي

موعد مباراة ليفربول القادمة/ليفربول × ونابولي

مباراة فريقي نابولي وليفربول فى الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري الأبطال يوم الأربعاء 27-11-2019.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

خسر في الجولة الأولى ليفربول أمام نابولي بهدفين دون مقابل، أما سالزبورغ فقد فاز علي جينك بنتيجة 6/2، كما فاز ليفربول الإنجليزي، على سالزبورج النمساوي في اطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليفربول4 سالزبورغ 3، وكذلك فاز ليفربول في الجولة الثالثة على جينك .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول

إلى جانب قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية المشفرة التي ستقوم بإذاعة مباراة ليفربول و نابولي، يرغب الكثير من المواطنين بالتعرف على قنوات مفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعي لنقل مباراة ليفربول و نابولي، وإليكم القنوات وترددها والأقمار الصناعية المذاعة من خلالها:

القناة القمر الصناعي التردد IRIB Varzesh TV HD Iran Intelsat 62°E 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E 12265 H 27500 Idman TV Azerbaijan AzerSpace 46°E 11175 H 27500

وكانت هذه القائمة هي القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.