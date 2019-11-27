تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood Channel لمتابعة أحدث الأفلام الأجنبية

قناة ميكس هوليود، هي أول قناة مصرية متخصصة في تقديم أحدث وأهم الأفلام والمسلسلات الأجنبية المتميزة على مدار الـ 24 ساعة بدون تشفير، بدأ بثها في فبراير 2019، ومنذ ذلك الحين حققت نجاحاً منقطع النظير بل وتفوقت على قناة ام بي سي 2، لتميزها في تقديم الأفلام الأجنبية العرض الأول، مع قصر فترات إعلانتها نسبياً، حيث تقوم القناة على شعار “مش هنبطل أفلام”، كما أنها قناة مناسبة لكل العائلة فهي تقدم محتوى يناسب الكبار والصغار.

تبث قناة Mix Hollywood من مصر من مدينة الإنتاج الإعلام بالسادس من أكتوبر، عبر قمر النايل سات إلى منطقة الشرق الأول وشمال افريقيا، ويمكن استقبالها على أجهزة استقبال القنوات بعد ضبط ترددها التالي على أجهزة استقبال القنوات لديكم والتأكد من ادخاله بصورة صحيحة لتتمكن من التقاط شارة القناة، مع العلم أن القناة تعمل بصيغة الـ SD، وذات تردد واضح بعيد عن التشويش.

تردد قناة Mix Hollywood 2019

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11488 H 3/4 27500

نجحت قناة ميكس هوليود، في فترة وجيزة في جذب فئة كبيرة من المتابعين، فهي تنقل باقة من الأفلام الأجنبية المتنوعة بين الأكشن والدراما والكوميدي والرومانسي والرعب والخيال العلمي، لذا زاد البحث مؤخراً عن ترددها، وهو ما ننشره في “عرب نيوز” للإستمتاع بمشاهدة باقة أفلامكم المميزة والمتجددة يومياً عبر قناة ميكس هوليوود.